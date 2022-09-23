香港推0+3日本又開關　港人航班搜尋量激增95倍　最熱門目的地是…

香港政府剛宣布下周一(26日)實施「0+3」檢疫，加上日本又宣布10月11日起恢復免簽證自由行，令港人紛紛上網搜尋機票。有旅遊網站剛發表統計數字，指截至今日（23日）下午2時30分，航班搜索量激增95倍，訂單量較上週同期增長50%，而最多人搜尋的出境地則有五個。



Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至今日（23日）14:30，Trip.com（香港）航班搜索量激增95倍，「訂單量較上週同期增長50%。」航班方面，前五個出境目的地分別是東京、曼谷、大阪、首爾和新加坡，訂單增幅較上週同期分別為650%（東京）、200%（曼谷）、30%（大阪）、100%（首爾）和100%（新加坡）。在港府公佈「0+3」後，今日0:00至15:45期間，航班瀏覽人次較上週同期激增120倍。

港府今日（23日）下午宣布下周一實施四大鬆綁來港措施，包括由海外或台灣經機場來港「0+3」檢疫，即抵港訪客到港後可醫學監察3日，居港人士可直接返家，訪港人士則可自行返酒店。抵港旅客檢疫期間可外出，首三天「黃碼」，禁入食肆等表列處所，取得抵港後第二天核酸檢測陰性結果將轉「藍碼」。若倘入境後確診，則可居家或酒店隔離，若居住條件不合適將送社區隔離設施。

另外登機前毋須核酸檢測，快測陰性就可登機；未完成接種疫苗的港人亦可登機，以及來港易、回港易不設限額。

一眾港人餓旅行已久，在日本和港府宣布鬆綁措施後紛紛「航班大搜尋」，有網民表示今日國泰網站登入等待需時，「香港人果然做乜都一窩蜂」、「而家單程都$5000-6000」、「一窩蜂返工一窩蜂放工」。記者也嘗試登入，畫面則彈出等待時間要20分鐘。未知一眾社畜是否都一邊開工一邊入旅遊／航空公司網站搶機票呢?

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日本公布會在10月11日起完全「開關」，恢復免簽證安排及不設每日入境旅客人數上限，不少港人也蠢蠢欲動去日本。其實疫情至今港人很久已未去過最愛的東京和大阪，雖然只是兩年多時間，但不少熟悉的地方及景點已來不及與大家告別，默默退場。👉👉👉日本自由行恢復10月11日起免簽證！10個東京大阪地標不再勿摸門釘