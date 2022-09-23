《毒梟聖徒》河正宇入獄身邊囚友竟是真罪犯！導演一招成功邀客串

Netflix《毒梟聖徒》有韓國兩大影帝河正宇及黃晸珉鬥戲之外，其實都有另一大亮點，原來河正宇被陷害入獄的戲份，他身邊的外籍臨時演員全是真實的收押犯，導演透露用一個方法，成功邀請他們客串！



《毒梟聖徒》上架後大受歡迎，成為本日排行榜第一，劇集有韓國兩大影帝河正宇及黃晸珉主演，又有台灣男星張震，更遠赴多明尼加共和國取景。

故事講述在蘇里南的韓國商人姜仁久（河正宇 飾），逼不得已下冒死加入韓國國家情報院與美國緝毒局的秘密任務，追捕大毒梟全耀煥（黃晸珉 飾）。其中一幕講到河正宇被陷害走私毒品而入獄，導演尹鐘彬在採訪中表示，原來他身後的外籍臨時演員全是當地的收押犯！

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尹導演搞笑地強調，「他們全部是真的犯人，沒有半位是演員出身的，場景也是真實的監獄。」他指自己買了麵包作零食，再加上金錢才安排到犯人演出，其實這些人之所以要入獄，並非因為做了殺人放火的事，「他們是罪刑較低的模範犯人，而且是為了生存才犯罪。」

河正宇在在髮型屋打架的一幕，其實背後就是監獄的老大，正在幫其他犯人理髮，令他表示演戲時「心情有點奇妙」。待機時犯人也會找劇組人員，希望可以借到手機用用電話，意外展現反差一面，不過穿著的囚服卻與現實不同，劇中是橙色，現實則是牛仔褲。

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