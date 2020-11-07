「台版金泰熙」邱偲琹《親愛的殺手》轟動網民　清新可愛迷倒粉絲

隨著日前《親愛的殺手》預告的正式釋出，由「小金泰熙」邱偲琹以及「激情戲老手」鄭人碩合力出演的年度話題情慾台灣片可說是未演先轟動，片中除了透過弱勢族群的獨特視角演繹之外，兩人的床戰戲碼也是眾人討論的重點之一，作為邱偲琹從影以來尺度最大的作品《親愛的殺手》也將在 12 月 4 日在台灣正式上映，而在好好介紹她之前，先讓我們一起來看一下電影預告吧！

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今年 22 歲的邱偲琹，畢業於莊敬高職表演藝術科，自從 2013 年投身於影視產業至今也累積了不找代表性的作品，包含了電影《林北小舞》、電視劇《飛魚高校生》以及《獨家保鏢》，甚至更是在三年前參與了 7-ELEVEN【春酒賞】的電視廣告拍攝，時常在個人 Instagram 發布生活照的她，一頭俐落的中長髮，搭配清新可愛的鄰家氣質也讓不少粉絲直呼：「可以帶走嗎」、「手機畫質發生什麼事我不知道，我只知道偲琹好美～」

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除了演員的身份以外，邱偲琹也在今年與朋友一同創立了服飾電商品牌「ibbum」，平常就相當喜愛打扮的她說道：「以羅馬拼音呈現的『ibbum』，在韓文有『漂亮』的意思，於是我們希望顧客在穿上我們的服飾後能夠更有自信！」而有關品牌的包裝、官網設計以及商品形象的拍攝，全都是由邱偲琹一手包辦，也正因為很多事情都是第一次嘗試而遇到相當多的挫折，不過邱偲琹也不因此而氣餒，反而更加努力且用心地去經營「ibbum」。

而邱偲琹的才華也不僅止於演員以及經營服飾電商，除了相當自然且平易近人的生活照以外，她也會在 Instagram 上發布自己自彈自唱的影片，分別為郁可唯的「路過人間」以及岑寧兒的「追光者」，即便邱偲琹覺得自己沒有發揮的很好，但那溫柔的聲線搭配吉他的和弦始終讓不少粉絲在底下留言：「戀愛了」、「好美聲音好好聽」

多才多藝的邱偲琹其實私底下相當喜歡且養了兩隻貓咪，分別為姊姊 Mumu 以及弟弟 Aryan，甚至更是為了他們姐弟倆開設了另外一個帳號 @mumu_aryan 來記錄來記錄牠們的日常，並且配上逗趣的旁白來讓這些讓人哭笑不得的照片更加生動，可見邱偲琹私底下和 Mumu 以及 Aryan 的相處相當融洽（笑）。

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像邱偲琹如此認真努力、積極且活潑的個性，真的很難不讓人被她所吸引，而由她所主演的《親愛的殺手》也將在 12 月 4 日台灣正式上映，有興趣的讀者不妨欣賞邱偲琹賣力的演技；看到這裡，如果之前你還不知道她是誰沒關係，現在還不快點追蹤起來！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：台版金泰熙！《親愛的殺手》女主角「邱偲琹」演戲、自創品牌都難不倒她！】