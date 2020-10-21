最可愛COSER yami天使童顏魔鬼身材逆襲日本　素顏一樣吸引迷人

日本專門產出擁有可愛臉蛋、魔鬼身材的蘿莉型妹子，夢幻程度堪稱是許多男性的理想情人。不過這次要介紹的這位可不是從日本來，她是一位擁有「最可愛 coser」稱號，來自中國的甜美少女 yami，蘿莉般的天使臉龐可是迷倒一票粉絲，廢話不多說，先上圖再細聊！ 文：Amber Chan, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

yami擁有天使童顏及魔鬼身材，被稱為「最可愛 coser」（點圖放大瀏覽）：

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1998 年出生於上海的 yami，在 cosplay 界以「神 copy」聞名，不管是扮裝細節或是化妝技術通通難不倒她，常常現身於各大日本動漫展，在日本 coser 界佔有相當地位。對於一個外國人來說，能在日本這樣競爭激烈的 coser 中脫穎而出實在不簡單，粉絲超過百萬的她，甚至還曾受邀出席日本當地動漫節目，實力有多堅強可想而知！

而作為一個 cosplay 名人，yami 最為人所知的其實是一張轟動粉絲圈的「素顏照」。剛出浴的視角加上純淨白皙的肌膚，實在很引人遐想（笑）。不管是化妝後還是化妝前都非常吸引目光，而她也常分享大家最愛的制服照，每次照片一發出總是會引來各國粉絲留言，從泰國、美國、台灣，甚至是遠到北國俄羅斯都有 yami 粉絲的身影，吸粉能力滿檔！

而最近也因為疫情關係有許多動漫展停辦，yami 也不忘粉絲，常會於社群直播與粉絲互動，像是她日前就跟一樣身為 coser 的好友 Aliga 一面吃播一面開箱，可愛不做作的表現再次迷倒一票觀眾。喜歡小動物的她也常於社群與粉絲分享有趣影片，不只人長得可愛，連分享內容都很令人融化。

如果要說 yami 對粉絲來說最吸引的地方，除了可愛無害的臉蛋跟傲人身材之外，絕對是她將 cosplay 興趣專精，並且發揚光大的精神。介紹到這邊，想必已經有許多人已經備好手機準備追蹤我們內外兼具的美女 yami，話不多說，附上微博、IG 連結，下次別忘記跟直播！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：素顏一樣夢幻的天使童顏！擁有「最可愛 Coser」封號的 yami 連俄國粉絲都瘋狂！】