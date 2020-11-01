身世坎坷韓星盤點　《青春紀錄》朴寶劍曾申請破產、IU曾無家可歸

最近由朴寶劍、朴素丹、邊佑錫主演的韓劇《青春紀錄》，描述年輕人面臨的困境與失落，引起觀眾共鳴，更創造8%的高收視率。其中，朴寶劍被發現與主角史彗峻有許多重疊之處，特別是坎坷身世的部分。韓國雖有許多含著金湯匙出身的明星，但也有身世比戲劇還坎坷的韓星，原來他們成名背後都有一段故事。

朴寶劍：幼年喪母、父欠債破產

朴寶劍在《青春紀錄》飾演家境清寒的史彗峻，為了貼補家用，史彗峻從大學就兼差當模特兒。現實生活中，朴寶劍也曾像史彗峻一樣不如意，媽媽在他小學時就過世，爸爸則因借錢經商失敗，讓朴寶劍在不知情的狀況下，背負爸爸8億韓元的負債，朴寶劍更在22歲時向法院申請破產。

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幸好最後朴寶劍獲得合理的仲裁，相關糾紛已在2015年解決，朴寶劍出道後，靠《請回答1988》走紅，現在已是人氣席捲全球的國際巨星。

IU（李知恩）：父母欠債、寄人籬下

擁有「國民妹妹」外號的IU，15歲就出道的原因，竟是為了還清家中債務。IU在小學時，父母因替別人擔保欠下巨債，家中經濟惡化，一家人被迫分開住，IU住進奶奶家中，後來在當練習生時，則寄住在親戚家，寄人籬下的她時常遭受親戚的冷嘲熱諷，令她在訪談時說：「我無家可歸，只能在音樂中尋找歸宿。」

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不過後來IU靠著自己對音樂的熱情，歌唱事業迅速發展，更在《德魯納酒店》展現演技，至今仍人氣不減，韓國綜藝節目曾盤點韓國「最快還清債務藝人」排行，IU也在榜上。

鄭恩地：家境清寒、欠債

另一位在「最快還清債務藝人」排行榜上的韓星，就是女團A Pink成員鄭恩地，鄭恩地家裡經濟困頓，曾透露小時候想跟媽媽要零用錢，卻發現媽媽的錢包都空空的，所以她一直有著「賺錢還債」的念頭。

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後來鄭恩地在A Pink中，憑著音樂實力走紅，更跨足戲劇演出多齣熱門韓劇，鄭恩地後來在受訪時表示，出道以來最幸福的時刻就是「還清家中債務」，並提到媽媽在蜜月旅行後就沒去過濟州島，所以鄭恩地有能力後，帶著媽媽去濟州島旅行，請媽媽吃頓豐盛的大餐。

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