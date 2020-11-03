三浦翔平︱三浦春馬的好兄弟　臉孔俊美的稱職男二　真人好怕醜？

今年32歲的三浦翔平，1988年6月3日出生於東京，以俊美外型和多變戲路，獲得粉絲的喜愛。三浦翔平的出道契機是2007年參加日本Junon雜誌第20回JUNON SUPER BOY選拔，得到「理想戀人獎」與「最上鏡頭獎」。接著於2008年演出連續劇《我miss係大佬3》，以演員身份出道。2010年因為《海猿3D：最終話》這部電影，拿下日本電影學院賞的最佳新人獎。

專門演輕浮的不良少年角色

第一次接演日劇就是熱門的《我miss係大佬3》，立刻打開三浦翔平的知名度，他和共演的三浦春馬變成好朋友，兩人合作過非常多次，還因為姓氏相同，被誤認為是兄弟。當初三浦翔平只是為了賺錢而進入演藝圈，認識三浦春馬之後，就被他的演技所震撼到，並且深受啟發，決定認真面對演員這份工作。喜歡衝浪的兩位帥哥，時常相約到海邊衝浪。對於好朋友的過世，三浦翔平表達自己的哀悼與不捨，三浦春馬留下的兩部遺作－日劇《錢的盡頭是愛情的開始》和電影《天外者》，剛好三浦翔平都有參與演出。

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三浦翔平在節目中透露，高中曾經是輟學的不良少年，後來改過自新的過程相當勵志，為了自己轉取學費，才會報名Junon雜誌的選拔。或許是過於閃亮又有點花俏的外型，讓他剛開始常接到輕浮高調或吊兒郎當的角色，但他在《體操男孩》與《新花樣少年少女》的演出都令人印象深刻！俊美臉孔是天生的優勢，不過觀眾往往只記得他的帥氣，而忽略他的演技。直到三浦翔平因為《海猿3D：最終話》榮獲電影新人獎，演技才真正受到肯定。

更多《錢的盡頭是愛情的開始》精彩劇照：

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稱職男二與令人憧憬的前輩

我覺得真正使三浦翔平大紅大紫，是因為他開始在劇中飾演默默守護女主角的「男二」，這樣的角色總是特別令人心疼和憐惜。《新花樣少年少女》裡面的中津秀一，活潑可愛的模樣比男主角中村蒼更搶戲，而《HUNGRY!》裡面的表現也完全不會輸給向井理，我私心的希望女主角可以選他。2016年是三浦翔平在演藝之路的大突破，藉由《請和這個沒用的我談戀愛》與《有喜歡的人》兩部戀愛喜劇，成功奠定他的王子形象，這樣溫柔深情的配角，實在太有魅力了！女主角不愛沒關係，留給觀眾就好（笑）。

筆者個人最愛的三浦翔平作品是2017年的電影《白晝的流星》，雖然是非常老梗的校園「師生戀」題材，不過三浦翔平的角色非常犯規！每次出場都自帶光芒、耀眼無比。片中他飾演女主角永野芽郁的高中班導師，無時無刻都在關懷她、幫助她。使出來的撩妹招式，例如「摸摸頭」與「背後抱」，具有極大的殺傷力，這種帥哥老師如同流星般閃亮，無論是誰看了都會少女心爆發，編導把三浦翔平的魅力拍得淋漓盡致，觀眾也如癡如醉！

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奪愛系列所展開的狂放演技

自從接演《奪愛之冬》這部日劇，三浦翔平開始跟鈴木收合作，這部灑狗血的瘋狂作品，劇中幾乎沒有一個正常人，三浦翔平也盡情展現出他的「怪演」天分。另外，三浦翔平主演的熱血職場劇《公司不是學校》，也是由鈴木收來撰寫劇本，內容依舊是走浮誇路線，描寫年輕人的創業歷程，充滿驚心動魄的情節發展，三浦翔平演得很用力、很投入，每一集皆有大聲咆嘯的戲份。

今年鈴木收則是將歌姬濱崎步的傳記改編成日劇，浮誇奇葩的情節、神經病的角色、所有人都陷入愛情的泥沼之中，《M-歌姬戀曲奏響時》絕對可以改名為《奪愛之春》。三浦翔平飾演唱片公司的王牌製作人「MASA」，安斉かれん飾演被他發掘的新人歌手「AYU」，一起追求夢想的兩個人，慢慢從師徒關係變成情侶，不僅是蕩氣迴腸的愛情故事，同時描寫音樂界和藝能界各種明爭暗鬥的過程。儘管有太多可以吐槽的地方，但是把這些不合理當成笑點來看也不錯，開懷大笑之後還會很舒壓。

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愛現的外表下藏著害羞的心

擅長模仿又喜歡搞笑的三浦翔平，每次上綜藝節目都有活躍的表現，如果被主持人要求模仿，他就會變身成為武田鐵矢，逗趣可愛的模樣令人心動。不過，三浦翔平卻說，其實自己是容易害羞的性格，因此在螢幕前刻意耍寶，也是為了要掩飾害羞那一面。表現慾很強的三浦翔平，還是非常愛撒嬌的男生，會想靠在戀人的大腿上面磨蹭，這種「反差萌」肯定使女生招架不住。

三浦翔平與合作日劇《有喜歡的人》的女主角桐谷美玲因戲結緣，兩人在2018年7月24日結婚，他們的結合就像童話故事中的王子公主，婚禮和婚紗的照片全都美到不可思議！這對高顏值的美男美女夫妻，第一個孩子已經在今年誕生了，成為爸爸的三浦翔平更加努力接戲與工作，粉絲很期待他繼續帶來各種精彩的演出！

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