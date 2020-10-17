女生每個月都會有生理期，除了身體不適、讓人心情煩躁，「嚟M」更為生活帶來很多不便，相信每位女孩子都曾經歷過「漏M」、「無帶M巾」等尷尬事件！有日本插畫家集合了眾多女生的意見，畫出多幅「經期小災難」插圖，立即引起無數女網民共鳴！

感覺經期快到，貼了M巾，「大姨媽」卻沒有來。（「Shiya Nozomi」）

相信每個女生都曾經歷過幾件「月經尷尬事」，為了令大家更了解女生在經期間的痛苦，日本女插畫家志谷のぞみ （Shiya Nozomi）將大部分女生都經歷過的「月期小災難」，用可愛插圖生動地表達出來，女網民看完後紛紛留言「完全就是我」、「過於真實」，「男生永遠不會明白！」

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同場加映：日本大熱臉型診斷！13條問題測專屬穿搭及髮型

你知道甚麼穿搭風格最適合自己嗎？每個人的臉部輪廓和五官都不同，只要找到最能突顯自己氣質的風格，便能大大提升魅力。最近，日本熱傳一個「臉型與氣質診斷」，只要回答13條問題，便能知道自己的樣貌屬於「童顏」還是「大人顏」！根據專家分析，原來女生氣質分為8大類，女神石原里美就屬於「活潑可愛型」， 快看看自己最適合哪一種風格吧！

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答案「A」比較多代表你的樣貌偏「童顏」；答案「B」比較多代表你的樣貌偏「成熟」！

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