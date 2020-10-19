日本大部份地方都有完善的交通配套，除了路線複雜的地下鐵和火車，另一個最常用的交通工具就是巴士。作為香港人的「第二家鄉」，相信大部份曾經到過日本旅行的人都一定有搭過巴士，但你又知不知道原來這交通工具暗藏一個驚人秘密？

日本節目《がっちりマンデー!!》派記者調查一些鮮為人知，但卻超級賺錢的公司。他們發現一間叫「LECIP」的巴士配件製造商，居然靠賣幾樣巴士常見的產品，年收近260億日圓（約港幣19億）！

其中最令人驚訝的是，原來幾乎每架日本巴士當中，都必定會有「印度人的頭髮」！雖然聽落非常詭異，但根據「LECIP」職員透露，印度人的髮絲在巴士上有重要的用途，基本上所有乘客都會用到它。當主持人聽到真相後，都恍然大悟：「原來如此！」

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同場加映：30張低成本Cosplay爆笑花絮

每一張靚相的背後，都隱藏著不少汗血與心機，攝影師和模特兒都絞盡腦汁，希望用最低成本拍出最佳效果。最近日本Twitter流行一個Hashtag「＃レイヤーの理想と現実」（Cosplayer的理想與現實），一班專業Cosplayer分享他們拍攝相片時的幕後花絮，教你如何用低成本影靚相！

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觀看全文：30張低成本Cosplay爆笑花絮 三點式人肉水炸彈、紙皮膠樽做道具