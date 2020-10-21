一般的電視台新聞主播，都是穿著端莊的西式套裝，給人專業、嚴肅的印象。最近，日本竟然有財經新聞的女主播疑似穿「裸體圍裙」上鏡，這套過於性感的衣著立即在Twitter瘋傳，被指有損新聞主播的形象。其後節目官方發文解釋真相，但網民仍然覺得：「服裝太過搶眼，令人不能專心看新聞。」

最近有網民在Twitter貼上兩張新聞節目截圖，相片中的女主播穿著一件接近膚色、款式很像圍裙的荷花邊背心服裝，這位網民不禁留言說：「打開電視的瞬間，我以為自己看到裸體圍裙。」

在嚴肅正經的財經新聞節目中，居然出現如此惹人遐想的服裝，事件立即引起網民熱議，這位穿著大膽的美女主播亦被起底。

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這位女主播叫井口綾子，今年23歲，雖然在新聞界是剛出道的新人，但原來已在藝能界打滾了幾年。她的Instagram有超過23萬粉絲，除了F cup身材和甜美樣貌出眾，更是學歷高的才女，早前更被新垣結衣的事務所簽下成為旗下藝人，被封做「結衣BB師妹」！

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同場加映：日本6位「素顏零死角」長腿女運動員

普遍女排運動員都有大長腿，不過說到女神級的選手，大家都會想到擁有好身材和高顏值兼備的前日本女排隊長木村紗織。其實日本還有很多樣靚身材正的女運動員，即使素顏上陣也完全零死角，有個更和女神綾瀨遙撞臉！

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觀看全文：奪冠｜日本6位「素顏零死角」長腿女運動員 田徑女神超似綾瀨遙