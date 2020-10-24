如果與女友家長初次見面，更被對方父母要求帶指定見面禮，你會如何應對？近日，有網民在Facebook專頁分享一則家人見女友家長奇妙經歷。

《[公屋潮文] 公屋●居屋●私樓》截圖

有網民在Facebook專頁《爆怨2公社》發文指，哥哥早前交了一個女朋友，「前幾天去拜訪對方家長，對方家長指定要帶哪些東西才可以去見他們」，當哥哥都準備好禮物後，雙方第一句話，對方家長說：「我不會瞧不起你們窮」，讓發文網民非常氣憤。

Facebook專頁《爆怨2公社》截圖

帶男/女朋友「見家長」，除了讓家人認識自己的拍拖對象，也同時讓對方了解自己的家庭環境。前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，在正式見面前，情侶雙方有以下幾點要注意。

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