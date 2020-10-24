信用欺詐師JP公主篇｜80歲Dewi夫人演貴婦　真身係印尼前第一夫人

《信用欺詐師：公主篇》上映後獲不錯好評，電影一如以往地搞笑，角色夠鬼馬，劇情笑中有淚。 電影巨星雲集，而活躍藝能界的印尼已故總統蘇加諾遺孀Dewi夫人亦有粉墨登場，在戲中與小手伸也有感情線。她最近在IG分享年輕時流亡外地的舊照，網民大讚她是位大美人。

人氣日劇電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》卡士豪華，除了欺詐三人組長澤正美、東出昌大、小日向文世，還有三浦春馬、竹內結子、廣末涼子、織田梨沙、江口洋介等客串演出。

Dewi夫人與小手伸也有「床上戲」

電影今次轉戰新加坡、馬來西亞，講述新加坡富豪胡雷盟離世後，指定從未露面的私生女Michelle為繼承人，惟她遲遲未有現身。達子（長澤正美 飾）看中這個黃金機會，找來孤兒（關水渚 飾）假扮Michelle，與拍檔東出昌大及小日向文世潛入胡家爭產。

曾是印尼第一夫人



現年80歲的印尼已故總統蘇加諾遺孀Dewi夫人亦有份參演《信用欺詐師JP : 公主篇》，她在電影中造型高貴，與現年46歲的男配角小手伸也更有感情線。故事爆笑講述二人在宴會上甜蜜撻著，結尾更提及二人在床上共度時光。

Dewi夫人活躍於藝能界，其實這位奇女子大有來頭，年輕時是位大美女，本名是根本七保子，從小有就想向演藝界發展。她高中輟學就去東京當「俱樂部小姐」，賺錢學唱歌、學跳舞。

印尼總統蘇加諾對她一見鍾情



19歲時她遇上當年到訪日本的印尼總統蘇加諾，二人一見鍾情，順理成章嫁給對方，成為總統夫人，不時出席國事活動。但印尼後來爆發軍事政變，蘇加諾被部下推翻。

據知當時只有25歲的根本七保子，被迫要逃亡海外，移居歐洲，曾在法國、瑞士和美國等不同國家生活。

流亡海外舊照曝光



最近Dewi夫人在IG上貼出昔日流亡外國時，與女兒Karina的合照，她透露相片是在1967年9月拍下，女女當時只有6個月大，去朋友住的三藩市，見女兒的契媽，經紐約再流亡到巴黎時拍下的。

53年前的Dewi夫人只有27歲，網民看到後紛紛大讚她後生時很美。Dewi夫人現年已80歲，但都一樣保養得宜，外表比實際年紀年輕。