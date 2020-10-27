轉季除了添置新鞋新衫褲，不妨亦添置新的袋款，應付日常需要之餘，亦可為秋冬季外出郊遊做好準備。即日起，背囊品牌hellolulu及Doughnut於官網推出秋季限時減價，折扣最多達3折！背囊以外，亦有各款單肩包、斜孭袋和零錢包，不少$100有找。最驚喜是新款同樣有減！即睇下文睇記者精選推介袋款！

各類型袋款都有減！（hellolulu．Doughnut）

hellolulu｜減價產品低至4折 另有限時9折優惠

hellolulu早前曾推出4折優惠，近期除了延續此優惠，亦新增了不少減價款式。另外即日起至11月22日，更推出官網限定全網9折優惠！雖然減價幅度不大，但勝在正價貨品及新產品均適用，而且減價貨品更可享折上折，變相最高折扣達36折，以較少有減價的hellolulu來說，絕對是入手好時機。全網買滿$400即免運費，否則則根據產品重量收取運費。👇👇👇點圖看10款抵買袋款👇👇👇

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Doughnut｜指定貨品3折起 多款$50起

同期另一品牌Doughnut官網及門市亦進行多個優惠，1）迎新優惠：買滿$400並使用優惠碼WELCOME40即減$40、2）正價貨品第1件95折、第2件6折、3）秋季清貨減價低至37折及4）指定產品低至3折優惠，各優惠的款式都有不少選擇，除了有大容量的背囊外，亦有小配件如零錢包及相機帶等，大多$50便有交易。注意只有迎新及正價優惠可同時使用，另外若網購買滿$600免運費，否則將根據貨品重量收取運費。👇👇👇點圖看15款抵買袋款👇👇👇

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進入年尾，天氣將會變得乾燥。除了要多喝水保持身體內裏滋潤外，外部的滋潤同樣重要！一款來自無印良品（MUJI），有「萬用油」之稱的滋潤底油正好適合換季時使用！

這款萬用油其實是MUJI眾多滋潤底油系列中的其中一款，名為「可可巴油」。因為質地透薄和相宜價錢，加上早前被網民發現其去黑頭功效相當不俗而一炮而紅。不少日本網民都曾在美妝網站分享成果！🔻🔻🔻點圖睇去黑頭神器有幾神！🔻🔻🔻

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