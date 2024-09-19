43%後生仔有便秘！4類體質便秘你屬於哪種？專家教一飲品有效排便

世界胃腸病學組織(WGO)曾就腸道健康，訪問了878位5至75歲以上的香港市民，結果發現47%15至24歲的年輕人有腹瀉問題，而便秘則有43%，可見便秘問題並非少見。現今都市人可能因不良生活習慣如多吃外賣、少喝水等問題而導致便秘問題難以解決，究竟除了常見的多喝水和多吃蔬果以外，還有甚麼解決方法呢？



不少年輕人都會有便秘問題。（《The SOS》劇照）

台灣網紅兼YouTuber77老大早前於影片中分享解決便秘的「妙方」，分別拆解各類型便秘及提供多種從日常生活習慣著手的建議。77老大提到，除了因不良生活習慣會引起便秘外，本身的體質狀況亦有機會是引致便秘的原因！更提到各種體質均有各自的解決方法！例如其中一種體質，若吃過多蔬果反而會引起便秘！另外亦有提供多喝水、多吃蔬果以外的舒緩方法。

台灣網紅及中醫師77老大近日在YouTube頻道中解釋便秘的體質分類和解決方法。（YouTube截圖)

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專家教對症下藥最強排便術！

1.喝水2000cc以上

當然飲料、湯和含水分食物都包括在內，但77老大提到水分是對我們最沒有負擔的，多喝無壞，每日喝2000cc水，若以250毫升為一杯水，即飲8杯水。

2.多吃高纖食物幫助潤滑腸道

例如番薯、蘋果、黑木耳、花椰菜、粟米、亞麻仁油。

3.每天泡蜂蜜水300CC

每天喝一杯就可以了。蜂蜜本身屬性生涼熟溫、不冷不燥，適合不同人飲並助舒緩排便。

4.熱敷

來自日本護理界的實驗，找來有便秘的女性進行調查的結果。每天用60度的熱毛巾熱敷10分鐘或連續5小時貼上40度的發熱貼布，這樣做後的便秘比例降低了40％。敷的位置為腰部靠近尾椎的位置及肚臍下方。這樣做有助調暢氣血，及幫助下半身放鬆，對於紓壓、消水腫也有幫助。

如果生活習慣均良好均便秘，或是發現所用的方法有治標不治小的問題，便有可能是因為體質的問題導到便秘！即睇體質導致的便秘4種類！

第1種 - 熱秘

可能是你體賞本身就比別人熱，或若你平常吃得較為油腻或吃的東西太鹹太辣，這些行為均會造成體熱，造成熱秘。熱秘人士除了便秘外，還有機會有以下症狀：

口乾口夏

心煩易怒

容易長痘痘

身體比一般人怕熱

小便顏色較黃

第2種-冷秘

這種人除了便秘以外，還會有一種冷的症狀。

比如說肚子比較容易冷痛、手腳比別人冰冷、食慾差、經期常經痛。

第3種 - 氣虛秘

較多發生在老年人、產後或體質較虚弱的人身上。這類人氣較為虚，因此除便秘以外，亦會在以下症狀：

疲憊

抵抗力差

容易感冒

臉色蒼白不紅潤

這種人壓力大時，便秘會更為嚴重！

第4種 - 氣滯秘

氣滯的意思正是氣卡住了、堵住了，這種人除了便秘之外，還常常容易有以下症狀：

心情不好

愛潑脾氣

胸悶 胸痛 頸痛

容易放屁/打喔

這種人壓力大時，便秘會更為嚴重！

懂得分辨你是哪種便秘後，便可對症下藥解決它了！

解決方法

第1種：熱秘

熱秘人士可以靠多喝水和多喝蔬菜水果達到很好的改善效果。另外亦要減少烤、炸、辣等溫燥食物。

第2種：冷秘

冷秘人士如果吃太多生菜水果、喝冰水，反而會加重身體的寒性，便秘會因此更嚴重！因此不要以為多吃蔬果便是便秘良方！體質冷的便秘平常可以吃一些葱、薑、蒜等辛香料。並且可以增加運動量，尤其一些針對大腿、屁股和腹部等的下半身運動。另外亦可以溫水泡腳，這些方法均在助增加排便。

第3種：氣虛秘

平常可以多吃四神湯、八珍湯，或吃一些堅果類如杏仁、腰果和黑芝麻等含油脂的食物，另外亦可多攝取補血的食物，例如黑木耳、櫻桃和葡萄等。

第４種：氣滯秘

氣滯代表身體內的氣卡住了、堵住了，因此77老大建議這類人士不要吃太飽，較為難消化的東西如豆類、糯米最好減少一點。另外亦要保持心情放鬆，找方法舒緩壓力。

必學解便秘穴位

另外77老大亦提供3個必學穴位，不論哪種便秘均適用。每天花5分鐘去按，會有助緩解便秘。

穴位1：天樞穴

肚臍旁邊各2吋位置。

穴位2：足三里

一隻手抓住膝蓋外側時，食指能到達的地方。

穴位3：孔最穴

軸關節（手臂關節位）到晚關節（手腕位）的正中點。

穴位按法

全都以輕輕的單一方向去旋轉搓揉，每日5分鐘便可，以不痛為原則。

(文章內容已獲授權轉載)