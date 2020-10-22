根據天文台預測，未來數天受東北季候風影響，本港天氣將會持續天晴乾燥，明天(23日)相對濕最低達45%！除了要多喝水保持身體內裏滋潤外，外部的滋潤同樣重要！一款來自無印良品（MUJI），有「萬用油」之稱的滋潤底油正好適合換季時使用！

可可巴油的用途非常廣泛，以$88來說，CP性絕對十分高！（MUJI）

這款萬用油其實是MUJI眾多滋潤底油系列中的其中一款，名為「可可巴油」。因為質地透薄和相宜價錢，加上早前被網民發現其去黑頭功效相當不俗而一炮而紅。不少日本網民都曾在美妝網站分享成果！🔻🔻🔻點圖睇去黑頭神器有幾神！🔻🔻🔻

去黑頭以外，其實可可巴油本身的功效，如保濕和去角質，均有助滋潤我們身體中的各個部份，因此MUJI日本官網以至日本網民均有建議多種用法，絕對是一物多用！可可巴油在港售價只需$88，以多用途及高成效來說CP值確實不錯，值得一試！🔻🔻🔻點圖睇可可巴油8大用法🔻🔻🔻

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換季之際，一不小心隨時會著涼，皮膚亦有機會因轉天氣而引起敏感，不妨趁轉季更新一下各種生活用品如外套及護膚品。《開罐 Opener》為大家精選10款來自人氣品牌的秋季好物，一起為轉季好好準備吧！🔻🔻🔻點圖睇10款秋季好物🔻🔻🔻

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