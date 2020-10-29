每個地區和國家都會派出一個代表參加年度國際選美盛事「世界小姐」，上月（9月24日））日本舉辦了「Miss World Japan 2020」決賽，選出代表日本參賽的佳麗，並公開最後35強參賽者的造型照，卻被網民形容為「車禍現場」，皆因髮型俗氣、服裝老土，氣質美人都影成陪酒女！

「Miss World Japan 2020」（日本世界小姐2020）的賽果終於出爐，其實這個選美比賽曾經引起過種族爭議，因為過去多屆都由混血兒當選代表日本出戰「世界小姐」，令很多網民不滿賽果。而今年的35位決賽候選佳麗當中，依然有多位混血兒參選，不過這次的重點卻落在「車禍」造型照上！

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最後由18歲的金谷鞠杏奪得后冠！她來自「美人之鄉」秋田縣，擁有雪白肌膚和精緻的五官。身高167cm、有超長美腿的金谷，年紀輕輕便登上時裝雜誌「BLENDA Japan」封面，更是日本跳唱組合「GENIC」的成員之一！對於這個選舉結果，網民都超滿意：「終於有一個像日本人的日本代表」、「日常照片比選美時的造型更漂亮！」

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同場加映：日本23歲女主播疑「裸體圍裙」出鏡遭起底

一般的電視台新聞主播，都是穿著端莊的西式套裝，給人專業、嚴肅的印象。最近，日本竟然有財經新聞的女主播疑似穿「裸體圍裙」上鏡，這套過於性感的衣著立即在Twitter瘋傳，被指有損新聞主播的形象。其後節目官方發文解釋真相，但網民仍然覺得：「服裝太過搶眼，令人不能專心看新聞。」

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觀看全文：日本23歲女主播疑「裸體圍裙」出鏡遭起底 網民驚呼：原來超有料