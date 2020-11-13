《百變小櫻》童年回憶實體化！盤點魔法陣胭脂盒、魔杖吊飾等周邊

很多女生小時候都一定看過《百變小櫻》。幻想自己也能像主角小櫻一樣使用魔法，尤其是經典台詞「隱藏著黑暗力量的鑰匙啊～」更是人人必背！最近日本就推出許多《百變小櫻》的周邊，把童年夢想實體化。

魔法陣造型胭脂盒

記得小櫻收復古羅咭時，都會召喚出魔法陣嗎？日本美妝品牌CreerBeaute最近與百變小櫻合作，推出聯名商品「魔法陣造型胭脂盒」，把小櫻的魔法陣做成胭脂盒，金色的外殼配上紅色寶石，上面還有太陽與月亮的圖案，整個童年回憶都回來了～不知道用了以後會不會增加法力呢XD

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擬真版基路仔

說到百變小櫻，就不得不提小櫻的好夥伴「基路仔（基路比羅斯）」啦，百變小櫻最近推出周邊商品抽獎，把基路仔變成超可愛的擬真版公仔，脖子上戴著夢之杖項鍊，感覺下一秒基路仔就會飛起來，要你把不見的古羅咭都找回來呢！

百變小櫻最近推出周邊商品抽獎，把可魯變成超可愛的擬真版公仔(bpnavi.jp 產品圖片)

古羅咭、魔杖吊飾

小時候喜歡看百變小櫻，還有一個原因是每張庫洛牌都有自己的故事，相當迷人。百變小櫻的周邊商品抽獎中，也有推出庫洛牌、魔杖的吊飾，可以掛在包包、鑰匙圈上，看起來非常精緻，選擇障礙者應該會想把古羅咭一次全包！

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