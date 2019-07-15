日本靚女Coser珍藏二千件《百變小櫻》周邊入健力士世界紀錄

日本美女Cosplayer儲《百變小櫻》周邊精品玩具儲到入健力士世界紀錄！CLAMP的《百變小櫻Magic咭》漫畫同動畫都是超過廿年歷史的經典，2016年開啟續篇《百變小櫻Clear咭》（即透明卡牌篇）重新喚起觀眾童年回憶。日本就有位Coser「Natsumi Shirahoshi」相當長情，多年來對小櫻念念不忘，除了Cos小櫻外更珍藏累積周邊精品玩具達2,000件套，打入健力士世界紀錄大全！

最近一位日本Coser「Natsumi Shirahoshi」（Twitter: @natsumi0913；IG: @shirahoshi.natsumi）創下最新的健力士世界紀錄，她寧捨鍾意《百變小櫻Magic Card》，平日出Cos也經常以此作主題。她的Twitter除有福利Cosplay寫真外，還會分享她23年來的珍藏，多達2,000件套的百變小櫻的周邊收藏，令她突破健力士世界紀錄。

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截至今年5月15日，健力士點算Shirahoshi的珍藏，發現她已擁有1,709種不同的周邊商品。其實只是接近卻未滿2,000件套，但也超越了紀錄保持者祕魯人Sofia Pichihua。Pichihua花了17年時間蒐集超過1000件百變小櫻周邊，因此有「主場優勢」Shirahoshi在打破紀錄後也不忘向Pichihua致意，佩服她生活在另一個國家，卻能收集了逾千件小櫻周邊。

Shirahoshi自小便入了CLAMP和百變小櫻坑，她很快便對主角木之本櫻以不同靚衫的變身的方式印象深刻，不像其他魔法少女動漫作品般，角色總是穿着同樣的戰衣。由Shirahoshi的Twitter帳戶上可以看到她出Cos充滿誠意，很多小櫻的變裝都有Cos到：

カードキャプターさくら クリアカード編OP 「CLEAR」



他の子にあって私にないもの

わかってはいるけどつい比べちゃうよ

答え合わせはもうしたくない

みんなと同じじゃなくても

私にできること見つけたいの



p:@Bros_Chu #カードキャプターさくら#CCさくら #ccsakuracosplay pic.twitter.com/z1949Z4Bms — しらほしなつみ@4日目西B-20b (@natsumi0913) 2018年10月25日

Shirahoshi稱《百變小櫻Magic Card》是一個「世界」，而不只是作品咁簡單：「是人們希望彼此快樂的地方。」她表示，整個青春都花在參加小櫻活動上，更在Animate散盡零用錢，甚至要求髮型師為她剪小櫻頭。

「我無法衡量自己從《百變小櫻Magic Card》學到多少關於同情、勇氣和夢想的事情，」Shirahoshi說：「我很自豪，能夠透過對小櫻的回憶獲得健力士世界紀錄，即使它只會有效一段時間。」

不過Shirahoshi指出，某人的珍藏數量絕非衡量他們有多鍾愛某些事物的唯一標準。基於這種謙虛真誠的態度，不少Twitter網民留言道賀。「驚人！恭喜!」、「我承認我很嫉妒，但祝你一切順利。」、「我想看看你的房間！」、「我想知道是否有一些40歲的老兄有更多（珍藏），但現在先恭喜你」 、「你很幸運，《百變小櫻》系列似乎還在繼續。」 由Twitter網民的熱烈歡迎，可見大家好支持她的成就。

Natsumi Shirahoshi《百變小櫻》大量Cosplay靚相（來源Twitter，點擊放大圖片細睇）：