日本靚女Coser珍藏二千件《百變小櫻》周邊入健力士世界紀錄

日本美女Cosplayer儲《百變小櫻》周邊精品玩具儲到入健力士世界紀錄！CLAMP的《百變小櫻Magic咭》漫畫同動畫都是超過廿年歷史的經典，2016年開啟續篇《百變小櫻Clear咭》（即透明卡牌篇）重新喚起觀眾童年回憶。日本就有位Coser「Natsumi Shirahoshi」相當長情，多年來對小櫻念念不忘，除了Cos小櫻外更珍藏累積周邊精品玩具達2,000件套，打入健力士世界紀錄大全！
最近一位日本Coser「Natsumi Shirahoshi」（Twitter: @natsumi0913；IG: @shirahoshi.natsumi）創下最新的健力士世界紀錄，她寧捨鍾意《百變小櫻Magic Card》，平日出Cos也經常以此作主題。她的Twitter除有福利Cosplay寫真外，還會分享她23年來的珍藏，多達2,000件套的百變小櫻的周邊收藏，令她突破健力士世界紀錄。
[RT嬉]— しらほしなつみ@4日目西B-20b (@natsumi0913) 2019年7月2日
この度「カードキャプターさくら」グッズ保持個数ギネス世界記録保持者になりました！
(挑戦日の記録からすでに2000種以上所持しております)
1番愛してやまないさくらちゃんでギネス認定されたことは私の誇りです！
短い文ですが読んでいただけたらと思います！#カードキャプターさくら pic.twitter.com/ZtNTGco5e4
（點擊放大圖片細睇）：
截至今年5月15日，健力士點算Shirahoshi的珍藏，發現她已擁有1,709種不同的周邊商品。其實只是接近卻未滿2,000件套，但也超越了紀錄保持者祕魯人Sofia Pichihua。Pichihua花了17年時間蒐集超過1000件百變小櫻周邊，因此有「主場優勢」Shirahoshi在打破紀錄後也不忘向Pichihua致意，佩服她生活在另一個國家，卻能收集了逾千件小櫻周邊。
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❤︎ カードキャプターさくら展大阪行ってきました！❤️ 朝5時に行ったのに2番手だった…1番狙ったのにな…後期は1番頑張ります！ 大阪展もグッズが可愛すぎてやばかった😍散財祭り！w 幸せな空間でした✨ ・ #カードキャプターさくら #カードキャプターさくら展 #ccさくら #cardcaptorsakura #ccsakura #木之本桜 #ケロちゃん #大阪 #anime #animejapan #japan #japanesegirl #model #cosplayer #instagood #follow #followme #フォローミー #粉我 #动漫 #角色扮演 #角色扮演者 #팔로우 #셀스타그램 #코스프레 #애니메이션 #百變小櫻 #小櫻 #百變小櫻magic咭 #cardcaptorsakuraclearcard
Shirahoshi自小便入了CLAMP和百變小櫻坑，她很快便對主角木之本櫻以不同靚衫的變身的方式印象深刻，不像其他魔法少女動漫作品般，角色總是穿着同樣的戰衣。由Shirahoshi的Twitter帳戶上可以看到她出Cos充滿誠意，很多小櫻的變裝都有Cos到：
カードキャプターさくら クリアカード編OP 「CLEAR」— しらほしなつみ@4日目西B-20b (@natsumi0913) 2018年10月25日
他の子にあって私にないもの
わかってはいるけどつい比べちゃうよ
答え合わせはもうしたくない
みんなと同じじゃなくても
私にできること見つけたいの
p:@Bros_Chu #カードキャプターさくら#CCさくら #ccsakuracosplay pic.twitter.com/z1949Z4Bms
Shirahoshi稱《百變小櫻Magic Card》是一個「世界」，而不只是作品咁簡單：「是人們希望彼此快樂的地方。」她表示，整個青春都花在參加小櫻活動上，更在Animate散盡零用錢，甚至要求髮型師為她剪小櫻頭。
「我無法衡量自己從《百變小櫻Magic Card》學到多少關於同情、勇氣和夢想的事情，」Shirahoshi說：「我很自豪，能夠透過對小櫻的回憶獲得健力士世界紀錄，即使它只會有效一段時間。」
⌘ カードキャプターさくら ⌘— しらほしなつみ@4日目西B-20b (@natsumi0913) 2019年4月9日
闇の力を秘めし『鍵』よ 真の姿を我の前に示せ 契約のもと さくらが命じる 『封印解除』-レリーズ-！
p:@Bros_Chu #カードキャプターさくら#CCさくら #CardCaptorSakura pic.twitter.com/fXUpLSwAU0
不過Shirahoshi指出，某人的珍藏數量絕非衡量他們有多鍾愛某些事物的唯一標準。基於這種謙虛真誠的態度，不少Twitter網民留言道賀。「驚人！恭喜!」、「我承認我很嫉妒，但祝你一切順利。」、「我想看看你的房間！」、「我想知道是否有一些40歲的老兄有更多（珍藏），但現在先恭喜你」 、「你很幸運，《百變小櫻》系列似乎還在繼續。」 由Twitter網民的熱烈歡迎，可見大家好支持她的成就。
Natsumi Shirahoshi《百變小櫻》大量Cosplay靚相（來源Twitter，點擊放大圖片細睇）：