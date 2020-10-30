繼5月後，無印良品（MUJI）終於推出今年第二次的MUJI WEEK減價活動！是次減價將於11月6日起一連十日舉行，減價活動中包括多款指定商品如秋冬服飾、生活用品及個人護理和日用品等。另外MUJI passport會員更可專享全店（包括購物及餐飲消費）額外9折！即睇下文激減商品清單，好好預備去掃貨！

今次減價貨品包括多個種類，由衣服到收納用品都有！（MUJI）

是次MUJI WEEK共有4個限定優惠，除了有限定商品及餐飲堂食優惠外，亦有3個會員專享優惠，包括：

1）任何購物及餐飲堂食消費額外9折優惠 2）單次消費淨值滿$2000 或以上，可額外獲100 MUJI積分獎賞 3）於10月 30日至 11月 15日下載 MUJI passport 成為新會員，並於MUJI WEEK舉行期間首次消費淨值滿$100 或以上，可獲贈價值$20 MUJI 積分。

登記MUJI passport步驟方便，只需下載「MUJI Passport」APP並輸入簡單資料即可。記者認為就算沒有儲MUJI積分的習慣，但於是次MUJI WEEK能獲額外9折來說仍值得下載。不少限定商品本身已有7至8折，成為會員後能額外獲得9折後，變相折扣最高達63折！MUJI來說此等優惠實屬少見！👇👇👇按圖看26款限定激減商品👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

睇完網民們意見，不妨立即行動去掃貨。即日起至11月2日，一連7日於尖沙咀海港城九倉中心舉行開倉減價，共19個運動品牌如Nike、adidas、Vans、New Balance、PUMA低至2折發售，各式波鞋、秋冬羽絨及衛衣款式低至$190便能入手，究竟邊啲款式值得大家選購？👇👇👇按圖看精選22款Nike鞋款👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

仲有其他品牌及款式！點擊睇全文👉👉👉馬拉松開倉2折起 Nike人氣跑鞋$600有找 adidas衛衣外套$190起