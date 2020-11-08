你知道日本哪個縣的居民平均顏值最高嗎？相信大家都有聽過「日本三大美人」，當中包括：秋田美人、京美人和博多美人，但到底這幾個地方是否真的盛產美女？有日本公司進行問卷調查，讓全國網民選出「最多美女的道都府縣」，結果包括女神佐佐木希和新垣結衣的家鄉！《開罐Opener》選出榜單中名列前茅的其中3個「美人鄕」，介紹當地「靚女氾濫」的原因和傳說！

日本「索尼生命保險」曾經向全國超過5000位年齡介乎20－59歲的男女進行問卷調查，選出「全日本最多美女的道都府縣」，頭五位分別是：秋田縣、熊本縣、福岡縣、沖繩縣和兵庫縣，當中包括女神佐佐木希和新垣結衣的家鄉，到底這些「盛產美女」的地方有甚麼特別之處和秘密？《開罐Opener》為你介紹其中3個「美人鄕」，原來其中一個地方曾經驅逐過所有長得醜的女性？

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同場加映：日本美女OL靠一枝筆鹹魚翻生 辭職追夢追到偶像

很多人找到一份安穩的工作之後，便會放棄追逐夢想，而埋沒了自己的專長。最近日本一位平凡OL上節目分享了自己的追夢故事，講述她如何由業績強差人意的廢柴OL，靠一支筆和對夢想的熱誠，最後變成了大受歡迎的書法藝術家，不少網民都被她的故事激勵：「年輕人就是要放手讓自己去闖！」

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