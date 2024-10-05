乾燥護膚｜化妝水咩成分最保濕？專家教洗臉後一簡單步驟有效鎖水

近日天氣濕度低，皮膚容易變得乾燥，一班敏感肌和乾燥肌的朋友每天都為保濕而出盡法寶，不惜購入貴價護膚品。可是，你有沒有想過改變日常護膚步驟，就可以大大提升肌膚保水度？有日本節目請來皮膚及美容專家，分享6個低成本而有效的保濕護膚小貼士，原來洗臉的時間都有限制！



你有沒有試過使用貴價的保濕護膚品，效果卻未如理想？日本節目《日本人の3割しか知らないこと》邀請了大受日本女性追捧的美容專家「かずのすけ」，他用科學角度分析最能提升肌膚保水度的方法，分享6個低成本而有效的保濕護膚小貼士，並解釋不同洗臉產品和化妝水的功效。原來化妝水不一定要貴，只要擁有一種成份就保証有超强保濕能力！

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6個在乾燥季節下要留意的護膚步驟以及小貼士：

【1】每天要洗幾多次臉，才能令肌膚保持在最水嫩狀態？

不少人每天早上和夜晚都會用洗臉乳清潔肌膚，但專家並不建議這樣做！專家指，最佳洗臉方法是，只在晚上使用洗臉奶，早上用清水即可。因為洗臉奶裏含有大量刺激性的化學物。睡覺時肌膚不會接觸到太多污染物，因此早上用清水洗臉，反而能保護肌膚天然的油脂層。

【2】洗臉最多只可以洗20秒？

專家指，洗臉奶最多停留在臉上20秒便要清洗。其實將洗臉的時間縮短，就能保護肌膚本來擁有的天然保濕成份，防止產生乾裂細紋。

【3】洗臉後只要多做一個步驟，就能防止乾燥脫皮？

洗臉後，先用凍水「過冷河」，再用毛巾／紙巾印乾多餘的水份。專家指，用暖水或室溫水洗臉，會令肌膚溫度上升。體溫上升，肌膚的水份便會加速蒸發，令皮膚容易乾燥。如果最後用冷水降溫，便能有效將水份鎖在肌膚裏。

【4】塗化妝水和乳液的先後次序應該是？

一般人在洗臉後，都會先用化妝水打底保濕，然後再塗乳液鎖水。但專家指，在科學角度上並不需要講究塗抹化妝水和乳液的先後次序。市面上的護膚品都有列明使用的順序，部分產品在塗化妝水前使用，才會有最佳效果。如果做錯步驟，可能會令護膚品的保濕效果大大減低。

【5】專家教你選購化妝水時，成份表上一定要有這種成份！

如果要買保濕化妝水，一定要買高含量 セラミド。神經醯胺是人體皮膚角質層細胞內的其中一種脂質，大部分乾燥肌和濕疹人士的皮膚都缺少了這種脂質，含有神經醯胺的產品有效提升肌膚表面屏障功能，維持肌膚保水度。

【6】應該使用膏狀洗臉奶，還是洗臉泡沫？

膏狀洗臉奶的潔淨能力較高，但同時亦會令肌膚乾燥，較適合油性肌使用。使用膏狀洗臉奶時，應該擠出一粒黃豆大細的份量，再用起泡網搓出綿密的泡沫。洗臉泡泡的潔淨力較溫和，適合乾燥肌和敏感肌，使用洗臉泡泡時，至少要按出5－10下的份量，才能有最佳潔淨效果。