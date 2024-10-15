踏入秋季，天氣乾爽雖然很舒服，但原來極有可能造成脫髮問題！韓國KBS新聞就曾分析秋天脫髮成因及預防方法，



日掉過百條頭髮就要注意

根據KBS新聞的報道，每年一踏入秋季，脫髮診所的客量都會比其他季節多2至3倍。如果你每天掉超過100條頭髮，或者感到頭皮某地方變得單薄的話，你就有患上「秋季脫髮」的可能。

秋季是脫髮高峰期／《美女孔心》劇照

秋季脫髮成因

到底為甚麼秋天會特別容易脫髮？韓國一間脫髮診所的院長接受KBS訪問時解釋，脫髮問題和天氣轉變是息息相關。踏入秋季，天氣變得乾燥，令角質產生，並減低毛囊細胞的活動，繼而造成脫髮問題。除了這個原因之外，以下這些情況都會造成秋季脫髮成因。

▼▼▼點擊圖片查看秋季脫髮成因▼▼▼

1. 天氣乾燥

脫髮，很多時候都是與天氣相關。踏入秋季，天氣變得乾燥，令角質產生，並減低毛囊細胞的活動，繼而造成脫髮問題。

2. 日夜溫差大

另外，踏入秋季之後，日夜溫度差距多數較大，這樣都會令頭皮中的水分和油分失去平衡，繼續令角質產生，造成脫髮問題。

3. 日照時間縮短

而且，秋季的日照時間都會比夏季短。這樣會導致男性荷爾蒙「睪酮」分泌增加。這種荷爾蒙可以轉換成為一種名為「二氫睪酮」的雄性激素。這種激素是會阻礙頭髮生長。

4. 長期暴露於紫外光

最後，由於夏天經常長期暴露於強烈的紫外光下，造成頭皮損傷，到秋天的時候，頭皮狀態就會惡化，造成脫髮問題。

預防秋天脫髮方法

第一個方法，就是保持頭皮清爽及乾淨。洗頭時要洗得特別乾淨，特別是要將洗頭水、護髮素徹底清洗。洗頭後，亦應該將頭髮完全吹乾，時刻保持頭皮清爽。另外，洗頭之前，可以以梳子輕輕拍打頭皮，有助促進血液循環，刺激毛囊活動。

▼▼▼預防秋天脫髮方法▼▼▼

+ 2

預防秋天脫髮的方法

1. 減小攝取咖啡因及油炸食物

咖啡因和油炸食物容易令毛囊出現炎症，所以應該盡量減少攝取。

2. 保持頭皮清爽及乾淨

韓國一間脫髮診所的醫生建議，洗頭時要洗得特別乾淨，特別是要將洗頭水、護髮素徹底清洗。洗頭後，亦應該將頭髮完全吹乾，時刻保持頭皮清爽。

3. 晚上才洗頭

雖然不少人都習慣早上出門前洗頭，但如果想預防脫髮的話，其實晚上洗頭才是更好的習慣。外出了一整天，頭髮和頭皮積聚了很多塵和細菌，所以晚上才洗頭，才能保持頭皮清潔。

4. 洗頭前以梳子輕打頭皮

在洗頭之前，可以以梳子輕輕拍打頭皮，有助促進血液循環，刺激毛囊活動。

5. 落洗頭水前應令頭皮充分濕潤

落洗頭水之前，應該先以溫水令頭皮充分濕潤。落洗頭水後，靜待2至3分鐘，再按摩頭皮，然後才徹底將洗頭水沖洗。

6. 宜攝取蛋白質

可進食黑豆、三文魚等含有豐富蛋白質和OMEGA-3的食物，亦有助預防脫髮。

秋季脫髮只是屬於短暫性的疾病，一般來說，在兩個月內就會自行回復到以前的狀態。不過，如果脫髮問題在3個月後仍然持續的話，建議還是去找醫生檢查一下！

同場加映：髮型師教6招洗出好髮質 做少一個步驟隨時引致脫髮｜BetterU#58

《開罐 Opener》早前請來Anson Hair Design的髮型師Anson為大家講解各種洗頭迷思。究竟怎樣才是正確洗頭步驟？讓護髮素停留在頭髮長點時間是否會令效果更好？

+ 3

想知道還有甚麼方法？點擊原文【髮型師教6招洗出好髮質 做少一個步驟隨時引致脫髮｜BetterU#58】查看！