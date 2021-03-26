撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-26 18:11

疫情爆發至今已經一年多，一向最愛旅行的香港人這些日子被困住不能出國，累積了不少壓力吧。不過日本近期就流行有互動性的線上旅行，不僅可以實時跟導遊對話，還可以吃到當地美食，比我們在Google地圖上用街景功能去的「旅行」好太多了。

日本晨間資訊節目《ZIP!》近日實際體驗了時下熱爆的新式線上旅行。這些旅行大致區分為不同重點，分別是以「看」、「吃」和「體驗」為主的旅行。不同地方、內容會收取不同價錢，但大多都在1萬日圓（約700港元）以下，而且有些一人就成行。節目組就體驗了澳洲藍山、澳門和印度的旅行團，結果羡慕得網民說立刻就要報名！

這間公司提供超過1000種線上旅行團。（節目截圖）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看3款新式Online旅行👇🏻👇🏻👇🏻

+ 30 + 30 + 30

同場加映︰內地K房爆笑亂配日本歌手頭像 二宮和也老20年、他連人種都變了

限聚令延長至今，相信大家都十分懷念可以唱K的日子。早前有日本網民在Twitter發現一件唱K趣事引起熱烈討論，就是大陸的卡啦OK選歌列表上驚現山寨日本歌手頭像，例如米津玄師變了黑人、花澤香菜變男人，網民爆笑之餘還吐糟︰「連人種都變了」。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的看其他爆笑山寨頭像👇🏻👇🏻👇🏻

+ 28 + 28 + 28

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰日本仙氣主播努力閃避惡搞彈幕爆紅 網民終得逞︰受不住了超可愛

大家對新聞主播的印象就是嚴肅、專業，不過，日本有一間新聞機構就主打親民風，經常讓主播與觀眾互動藉此賺盡人氣。最近，其中一位女主播在Twitter上載幾張自己直播時閃避網民惡搞彈幕的照片，引起網民熱烈討論。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看山岸愛梨的頭上放飯糰的照片👇🏻👇🏻👇🏻

+ 3 + 3 + 3

點擊看全文︰日本仙氣主播努力閃避惡搞彈幕爆紅 網民終得逞︰受不住了超可愛

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥