撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-24 17:07

限聚令延長至今，相信大家都十分懷念可以唱K的日子。早前有日本網民在Twitter發現一件唱K趣事引起熱烈討論，就是大陸的卡啦OK選歌列表上驚現山寨日本歌手頭像，例如米津玄師變了黑人、花澤香菜變男人，網民爆笑之餘還吐糟︰「連人種都變了」。

（網上圖片）

大陸的卡啦OK有不少日本歌手的歌可以選擇，然而看真一點，小「島」陽菜的照片是正確的，但星野源竟然變成一個銀髮老人，湘南乃風及熊木杏里都中了「面目全非腳」。其他「被山寨」的歌手還有花澤香菜、TOKIO、二宮和也等，日本網民看到紛紛留言指「要笑死了」、「太誇張了吧」等。

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