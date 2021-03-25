撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-25 18:36

大家對新聞主播的印象就是嚴肅、專業，不過，日本有一間新聞機構就主打親民風，經常讓主播與觀眾互動藉此賺盡人氣。最近，其中一位女主播在Twitter上載幾張自己直播時閃避網民惡搞彈幕的照片，引起網民熱烈討論。

日本氣象新聞公司（Weathernews）是一間24小時在YouTube、Niconico網站、Ameba TV等網上平台直播氣象新聞的媒體。與一般傳統媒體不同，Weathernews的節目很強調互動性，例如新聞節目與節目之間的空檔會讓主播讀出觀眾留言進行互動，或者讓觀眾留下彈幕留言，不過彈幕功能只有Niconico網站上可以用。

（Twitter@airin0609）

Weathernews其中一位女主播山岸愛梨前日（23日）在Twitter上載數張名為「絕對要將飯糰放上主播頭上的觀眾 VS 絕對不要讓飯糰放在自己頭上的新聞主播」的圖片，是她直播時在Niconico網站的截圖。事緣是她當時正談論有關飯糰的話題，很多網民便留言飯糰圖案的彈幕，想將三角形兩個飯糰當成貓耳放在她頭上，從而為她「打扮」成可愛的樣子。不過活潑俏皮愛梨沒有就此屈服，而是左閃右避與網民展開一場決戰。她上載的圖片現已超過18萬讚好，大批網民留言讚她超可愛，甚至連台灣網民都加入討論指自己因此成為她的粉絲了。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看山岸愛梨的頭上放飯糰的照片👇🏻👇🏻👇🏻

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其實Weathernews共有9位女主播，位位都很有人氣。上月也有另一位主播檜山沙耶因為在直播中神切換的專業反應而引起網民熱烈討論。事緣在2月26日的新聞報導中，檜山沙耶原本正在和觀眾輕鬆討論有關將棋的話題，有說有笑的她還露出開心的笑容。隨後，一道地震消息突然出現，她瞬間收起笑容，以認真的態度報導嚴肅的新聞。報導一出立刻吸引大批網民留言，讚她反應快，口才好，而且態度專業。

檜山沙耶神切換的專業反應。（YouTube@天氣新粉絲）

檜山沙耶神切換的專業反應。（YouTube@天氣新粉絲）

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在日本，電視台女主播是觀眾留意的重點之一，她們的衣著、表情等都受到廣大觀眾關注。近日有一位長相甜美的女主播，在新聞報導中收到突發消息，原本正報導輕鬆話題的她一秒切換表情及態度，網民大讚她專業。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的她的美照👇🏻👇🏻👇🏻

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戀愛可以讓人變成更好的自己，你試過為自己的戀情做過甚麼事嗎？日本搞笑藝人井上咲樂在去年在節目《今夜くらべてみました》上表示因為暗戀一位男性兩年，於是決定改造自己希望令對方對自己另眼相看。事隔數月，她的改造成果更見明顯，也決定好向喜歡的男性表白，最後結果是怎樣？

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