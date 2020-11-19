單身萬歲︱冇伴侶生活自主仲可以慳錢！網民熱議單身最爽十件事

梁靜茹唱過「愛真的需要勇氣」讓人印象深刻，但另外一首「分手快樂」不僅撫慰人心，也唱進網友們的心坎裡！相愛容易相處難，不適合的就分開，其實沒有想像中那麼痛苦。

當感情走到交叉口，放手揮別與你選擇不同的另一半，在恢復單身的路上，你會發現有許多以前沒有的快樂，不管是即將來臨的光棍節，還是屬於情侶的七夕、西洋情人節，單身的你不孤單，因為自己一個人能體驗的幸福超多，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你！

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資料分析 【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用)

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月07日至2020年11月05日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『單身好處』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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