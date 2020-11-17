有沒有發現自己的審美觀，隨年齡而變得不一樣呢？近日，有網民在連登討論區發文集思，「一人一個大個睇返先發現幾靚嘅女明星」，網民紛紛留言加貼圖，大數那些年的滄海遺珠女神！

（網上圖片）

近日，有網民在連登討論區發文集思，「一人一個大個睇返先發現幾靚嘅女明星」，陳文媛、梁洛施、文頌嫻⋯⋯一個個熟悉的名字，喚起大家的童年回憶，全體陷入回憶殺！有網民感嘆，現在的美女大多是一式一樣的網紅臉，不如以前的女神們美得多樣化。

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大眾一般都會認為剪瀏海能令外貌減齡，讓樣子看起來可愛一點。不過中國女星迪麗熱巴近日在一段影片中的瀏海造型，卻讓大家明白到「顏值不是一切」，不是每個人都適合留瀏海！只因在影片中的她，稍長的瀏海不但令她看起來沒精打采，臉型也因此被拉長，更被網民們狠批：「整顆頭的形狀變成了長方形」。不幸地，反面教材不至一個，以下10個留瀏海更醜女明星，相信能讓大家剪瀏海前好好考慮一下。

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