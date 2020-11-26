三大爆紅「莫名療癒」Youtube影片推薦　看似無聊但一看欲罷不能

受到新冠肺炎的影響，許多人都得居家隔離、遠距上班，全球興起一股在家玩電動、在家看影片的風潮。最近有網友發現，YouTube上一支「切黑鮪魚」的影片因此爆紅，已破千萬點閱，不少網友表示「害我半夜在那邊看切魚」、「好療癒」。其實YouTube上有許多看似無聊，卻讓人忍不住一部接著一部看的影片，有些還是在新冠肺炎疫情前就爆紅的，今天就為你介紹。

1. 切黑鮪魚

最近YouTube一支「巨大黑鮪魚切割表演和壽司生魚片」影片點閱數破千萬，影片內容是生魚片師傅將一隻巨大黑鮪魚慢慢切成小塊生魚片，時間長達半小時，留言中有俄羅斯人、西班牙人、美國人等外國人，這些外國人紛紛稱讚「現在是凌晨三點，我在看巨型魚的切塊」、「我看了無數部切魚影片」、「看到好餓」。

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這支影片爆紅的消息也在網絡上傳開，許多網友對此感到驚奇，有網友不解，「切魚到底有甚麼好看？」，但也有網友為此著迷，「那刀子好利，好療癒」、「看完就想去吃了」。

2. 磨刀子

日本YouTuber「JunsKitchen」經常向大家分享廚藝影片，影片內容不乏咖哩、漢堡等美食的製作過程，其中有部「磨刀子」影片雖然不是做美食，但至今點閱率已近5千萬次，短短4分鐘的影片，內容只是「JunsKitchen」向大家展示如何用磨刀石，及用磨好的刀子切紙、切蔬果，但網友卻忍不住狂看，留言稱讚「我看了超過10次」、「我直接看了3小時」、「這把刀應該是演員吧」。

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3. 火車行駛

說起「無聊卻富魅力」的影片，挪威電視台推出的「慢電視」應可說是經典。早在2009年，挪威電視台就在電視上播放「7個小時不講話，只是看火車行駛」的畫面，意想不到地創下高收視率，連英國BBC也跟著效仿推出類似節目。

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這類「慢電視」影片，每個都長達好幾個小時，不間斷地拍攝火車行駛過程，卻因讓人身歷其境，意外吸引許多死忠觀眾留言「我今晚不出門，就是要看10小時的火車之旅」、「看了8小時看到肚子餓」，甚至有忠實粉絲一一標出火車經過的地點在哪。

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