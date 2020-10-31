【數碼女神】乃木坂46紅人白石麻衣10月28日正式從女團畢業，拍戲做Model樣樣掂的「白麻」，兩個月前鋪定路開設個人頻道做YouTuber，極速在1個月突破115萬訂閱，獲頒100萬訂閱「金牌」，恨死不少YouTuber！

白石麻衣原定在5月就從乃木坂46畢業，然而因肺炎疫情影響，3日畢業演唱會改為10月28日網上限定直播，只演一場，全球有68.7萬人付費收看，以下為一些感動場面畫面定格：

😭白麻畢業紀念圖輯😭

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雖然白麻拍寫真賣50萬本，但其實她性格相當「男前」爽快，其YouTube Channel主力不是女藝人拍片必揀的時裝、化妝品類型，又打機、打棒球，更豪言即將來一次野外衫體驗等😱

👇👇白麻YouTube片推介 野外初體驗勁爆笑 直播意外超炎上👇👇

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女團成員轉身YouTuber最成功例子：原NMB48 吉田朱里

出身於大阪女團NMB48的吉田朱里，數年前無公司支持下獨自建立起個人YouTube CHANNEL，如今已有810萬訂閱的化妝教主，商家爭住出合作貨品，女團藝人爭相仿效拍YouTube。近日「吉朱」已在10月24日畢業離開NMB48，不知後起的白石麻衣，能夠拍出另一片天？

(圖片來源：NMB48)

my channel【白石麻衣 公式】YouTube網址：（連結）

吉田朱里 YoshidaAkari YouTube網址：（連結）

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《鬼滅之刃 無限列車篇》日本大熱，港星衛詩雅趁熱鬧cosplay 女角禰豆子；21號晚IG出圖，可愛造型即賺1.6萬 like，另外，更有日本「男星」cosplay肥腩炭治郎撐《鬼滅》

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