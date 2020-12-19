這個年代只要拍片放上YouTube，就可以成為YouTuber，但隔著螢幕看到的東西是真是假，確實難以分辨。日本有一個YouTuber，因有著苗條身材及傲人上圍而走紅，卻被踢爆身材造假而落得超慘痛下場。

てんちむ是在北京出生的中日混血兒，一直生活在日本，曾做過童星，中文藝名是橋本甜歌。她以豐滿身材作為賣點，經營社交網站，YouTube頻道更有接近150萬訂閱數。橋本在4年前上載影片，分享自己由A罩杯變成F罩杯的心得並宣傳營養產品，更聲稱自己的身材是純天然沒有加工。迅速走紅的她其後賺到名氣和金錢，並自行生產了一款內衣賣給粉絲。直到原本與她關係親密另一個YouTuber かねこあや在自己的影片爆料，指橋本其實有接受隆胸手術，又爆出她在海外有吸食大麻。

橋本甜歌親身示範穿上自家生產的內衣，向粉絲宣傳。（YouTube@てんちむCH/ tenchim）

消息爆出後，立即引來大量粉絲極大迴響，不少人指因為相信她的內衣有美胸效果才購買，結果竟然被欺騙。她本人也在今年9月上載道歉影片，表示自己不應該欺騙大家，並承諾買了內衣的消費者可以辦理退款，她會用自己的錢全額退還給大家，而且亦要額外負擔商品價格30%的錢給生產商。最後她總共收到超過4萬個退款申請，據日媒粗略估計，涉事金額超過1億日圓（約750萬港元）。對於她用盡各種方法賺錢還債，有些人認為她活該受到報應，亦有人欣賞她勇於承擔的勇氣。

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橋本甜歌原本憑甜美外貌和豐滿身材走紅，有部分粉絲在事件爆出後表示，其實她有沒有做隆胸手術都沒關係，仍然會支持她，因為她很漂亮。反而她努力還債的姿態，讓人覺得她有認真反省，仍然可以積極面對快將破產的局面，是個很堅強的人。

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同場加映︰東京大學校花選舉2020 出爐冠軍激似石原里美

女神石原里美在10月宣布已經與圈外男友結婚，令不少宅男粉絲夢碎。不過宅男的新希望出現了！「東京大學校花選舉2020」（ミス東大コンテスト2020）最近公布賽果，冠軍竟然與日劇女王石原里美十分相似！

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