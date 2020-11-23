原來UNIQLO在香港已經有15年！為慶祝登港15年，ＵNIQLO就聯同埋佢個姊妹品牌GU，在11月27日至12月3日限時7天舉行感謝節，多款秋冬男女裝衛衣、毛衣、牛仔褲及大衣外套等均減價發售，不過今次最特別是，無論幾多錢消費都有嘢送，還送一樣本味超濃贈品，究竟是什麼呢？

（UNIQLO、GU）

UNIQLO｜3大保暖系列減價

是次減價產品中3大保暖系列，包括搖粒絨、羽絨外套，連新出HEATTECH長TEE都有，外套以外，亦有T恤選擇。當中減幅最大必選無縫羽絨短款大衣，由$999減至$799，不過近日在日本大熱的＋J系列就無得減喇。另外由於UNIQLO設官方網站，因此門市以外，亦設網購服務，可以選擇門市自取或買滿$250免運費送上門，如不足$250，則需付$30運費。👇👇👇點圖看13款減價產品👇👇👇

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減價產品以外，是次感謝節亦設2大感謝企劃及於感謝節首天推出的UNIQLO x Marimekko限量假日聯乘系列。感謝企劃所送的贈品絕對「估佢唔到」！👇👇👇點圖睇感謝企劃贈品及率先睇新聯乘系列👇👇👇

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GU｜多款秋冬新款減價

GU同樣有多款秋冬衣物減價，款式比UNIQLO還要多選擇！羽絨外套以外，女裝亦有不少針織裙選擇，最平減至$129。注意GU只限門市選購。👇👇👇點圖看24款減價產品👇👇👇

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減價款外，亦有4款女裝新品分別於11月23及30日推出。另外日本人氣動漫《鬼滅之刃》聯乘系列第二彈亦將於感謝節首天（27日）推出，T恤以外，亦有Tote bag及襪子等配件小物，鬼滅迷必搶！跟UNIQLO一樣，感謝節期間買滿指定金額即可贈禮物！👇👇👇點圖睇新品及感謝節禮品👇👇👇

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同場加映：專家教5招衣櫃收納

踏入年尾，忙著買轉季新衫以餘，亦不要忘記要好好整理轉季衣服！不過面對眾多衣物，究竟怎樣收拾才最有效率？如何擺放才得心應手？使用真空壓縮袋又是否最能慳位？《開罐 Opener》為大家請來日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu教授大家換季衣物整理術，並教大家如何不再猶豫地斷捨離！👇👇👇點圖看5步驟轉季整理術👇👇👇

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