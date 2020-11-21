一個人的體態身形是否好看，除了關乎肥瘦以外，其實站姿同樣有重大影響！如果習慣駝背，不但影響儀態，更有機會令整個人看起來更矮和虎背熊腰！但究竟怎樣才算正確站姿？又有甚麼方法能提醒我們站直？台灣女星張韶涵近日接受內地網紅「深夜徐老師」專訪時，便大方分享防止駝背的招數，更親自示範3個家居懶人運動！

（Instagram@angela_zhangshaohan）

張韶涵近年不時在社交平台上大方分享各種瘦身及美容心得，是次接受接受內地網紅「深夜徐老師」專訪亦不例外，除了揭秘行李箱中的各種隨身健身小工具和健康零食外，她亦分享了近期認為最有效的小運動——「三角形站姿法」，這招式除了有助糾正駝背問題，同時亦能幫助訓練各部位的肌肉！另外亦有親自示範數個家居懶人小運動！👇👇👇點圖即睇張韶涵示範一招糾正站姿及懶人小運動👇👇👇

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