大家現今使用的科技產品越來越多，電視以外，還有各種手提電腦、電話、充電器等，全都放一起充電時，難免會出現電線糾纏不清的情況！不整理好不但看起來相當混亂，更有可能會被絆倒！但其實只要懂收納，一切都相當容易解決！《開罐Opener》整理了日本網民大推的9款電線收納神器，相當值得大家參考！

在選擇使用甚麼電線收納產品，大家不妨先謹記兩大整理要點。第一，存放電線時應避免過度屈曲電線，除了有機會令電線變型、長期下去更有可能影響電線性能，因此選擇收納產品不應以「最慳位」為準則，而是需先檢視電線的長度及大小。第二，加上任何類型的標籤以方便辨識。一旦電線混在一起，相信大家都很難一秒分辨，因此不妨使用電線標籤或貼上貼紙，令各式電線一目了然。

日本網民們親自示範如何收納各類型的電線！（Instagram@sweetstyles_official、mar.u_home）

然後便可以為電線選擇最合適的收納用品了！以下9款被日本網民廣泛使用的電線收納神器，均能在香港的無印良品、IKEA及12蚊店等商店買到，而且價錢相當易負擔，最平只需$9.9！想知道各種收納產品最適合存放哪種電線？整理以外又可怎樣保持整潔不封塵？👇👇👇點圖看9大電線收納襯器及使用小技巧👇👇👇

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踏入年尾，忙著買轉季新衫以餘，亦不要忘記要好好整理轉季衣服！不過面對眾多衣物，究竟怎樣收拾才最有效率？如何擺放才得心應手？使用真空壓縮袋又是否最能慳位？《開罐 Opener》為大家請來日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu教授大家換季衣物整理術，並教大家如何不再猶豫地斷捨離！👇👇👇點圖看5步驟轉季整理術👇👇👇

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