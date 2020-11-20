天下間的父母都為兒女操碎了心，雖然大家口中都說著「望子成龍」，但其實親生骨肉能夠健康、快樂地成長，就是父母最大的心願。健康可貴，不是為每條小生命都能順利長大成人，日本一對夫婦就慘遭命運作弄，誕下雙胞胎後不久就因病痛失大女兒，而小女兒則被告知只剩下3個月壽命，生存機會渺茫。

日本電視節目《逆轉人生》訪問了青山夫婦，他們為了籌備高達3億日圓（約港幣2390萬）的醫藥費，在街頭發起募捐活動，卻被網民圍罵「自私」，甚至有人希望他們的女兒快點死去。究竟，為什麼讓這對可憐的父母會被社會責罵？他們最後又用了什麼手段籌得3億日圓？

青山夫婦本來應該擁有是一個幸福美滿的家庭。

小女兒只剩下3個月壽命，生存機會渺茫。

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同場加映：日男連續12年每天只睡30分鐘 開班教超短睡眠秘技

一般人平均至少要睡7－8個小時，才能讓疲倦的腦袋和身體得到足夠的休息。不過，日本竟然有一位每天只睡30分鐘的男人，他自稱維持了這個習慣超過12年，但身體卻完全沒有出現毛病！究竟他為什麼要這樣做？「超短睡眠」的秘訣又是什麼？

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