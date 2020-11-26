尖沙咀海港城即日起至11月30日舉行agnès b開倉，大量名牌銀包、袋款及飾物等低至3折發售，而且agnès b. 更設多買多平優惠，銀包最平$375便能買到！自用或買定聖誕禮物都適用！

今早記者預開場時率先到場視察，認為各種類及款式都頗多選擇，銀包、手袋、首飾、服飾清楚劃分為各區域。價格方面，除了看區域的折扣牌外，亦可看貨品標籤上的貼紙，淺藍色貼紙為5折產品、黑色貼紙為4折產品、沒有貼紙為3折。長、短銀包大多減至$400至$600，另外手鐲亦值得留意，款靚及易襯、而且折後大多$200多便能入手。不過記者不時遇上貨品沒有標籤的情況，每每要詢問工作人員略嫌不方便。要注意非所有款均有新貨，有些只剩最後一件，建議大家購買前要檢查清楚。

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折扣優惠外，現場亦有多買多平優惠，購買2件貨品，即可享額外9折；購買3件或4件貨品，即可享額外85折；購買5件或以上貨品，即可享額外8折。不妨跟朋友一起去，方便夾單！

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場內亦有不少品牌的經典款首飾，包括手鐲、耳環、手鏈等，全部3折發售！👇👇👇點圖看記者精選19款首飾👇👇👇

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【agnès b. 開倉】 地點：尖沙咀廣東道 7 號九倉電訊中心 5 字樓 日期：即日至11月30日 時間：11am - 9pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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同場加映：UNIQLO感謝節減價

原來UNIQLO在香港已經有15年！為慶祝登港15年，ＵNIQLO就聯同埋佢個姊妹品牌GU，在11月27日至12月3日限時7天舉行感謝節，多款秋冬男女裝衛衣、毛衣、牛仔褲及大衣外套等均減價發售，不過今次最特別是，無論幾多錢消費都有嘢送，還送一樣本土味超濃贈品，究竟是什麼呢？👇👇👇點圖看13款減價產品👇👇👇

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