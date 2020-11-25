受疫情影響，日本牛郎界的帝王Roland生意大受打擊，但似乎並沒有影響到他的高質素生活，最近更搬進了超豪華複式高層單位！他在自己的YouTube頻道更新影片，帶大家參觀他落足心機裝修的新屋，公開超誇張「鏡牆」睡房和夜景露天風呂，更爆出多條「Roland式金句」。網民看完他的新居room tour都驚嘆：「他每天會被自己帥醒吧！」

除了做牛郎、開珍珠奶茶舖之外，Roland更是一個擁有超過68萬粉絲的YouTuber。最近他新居入伙，搬入一個高層複式豪宅，還拍片帶大家參觀新屋！不過，最令網民驚訝的並不是新屋的豪華程度，反而是被超自戀的「鏡牆」裝修所吸引！不論是客廳、睡房，牆身都裝滿全身鏡，無論走到哪個角落，Roland都可以隨時隨地看到自己的靚樣。除此之外，新居還有私人影院、酒吧、露天風呂和無敵夜景，不愧是日本第一鴨王！

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天下間的父母都為兒女操碎了心，雖然大家口中都說著「望子成龍」，但其實親生骨肉能夠健康、快樂地成長，就是父母最大的心願。健康可貴，不是為每條小生命都能順利長大成人，日本一對夫婦就慘遭命運作弄，誕下雙胞胎後不久就因病痛失大女兒，而小女兒則被告知只剩下3個月壽命，生存機會渺茫。

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