MUJI聖誕減價7折起　人氣澳洲羽絨低至$256　推介17款秋冬產品

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Black Friday過後踏入12月聖誕時份，各大品牌繼續推出各式減價優惠！無印良品（MUJI）即日起至12月27日推出聖誕節減價，各種秋冬服飾如有機棉法蘭絨織服飾、針織毛衣、羽絨及圍巾等減至最低7折發售，正好為未來數日進一步降溫作準備！另外生活用品同樣有減，即睇下文有咩值得減價入手！

7折優惠集中於秋冬服飾，正好讓大家迎接未來幾周轉涼的天氣。（MUJI）

相比上個月的MUJI WEEK，雖然今次不設會員額外9折，不過整體折扣上仍算吸引，而且7折優惠集中於秋冬服飾，正好讓大家迎接未來幾周轉涼的天氣。另外生活用品如一向受歡迎的香薰噴霧器、行事曆及文具套裝同樣有減，自用或聖誕送禮同樣適合！👇👇👇按圖看17款推介減價商品👇👇👇

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