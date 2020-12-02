日美女住古風豪宅　阿媽竟是寺廟住持還結兩次婚　網民︰拍戲嗎？

開罐
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在日劇或者動漫中，偶爾會出現一些住傳統大宅的大小姐，例如《冰菓》裡的千反田愛瑠，如果她在真實生活出現會怎樣呢？日本有一位美女尤如現實版大小姐，家住在有百年歷史的古風大宅，但更令人意外的是她的媽媽是一位寺廟住持，到底她家是怎樣的呢？

日本節目《家、ついてってイイですか？》隨機在祭典中邀請了一位美女接受訪問，她名叫中村美穗，是30歲的單親媽媽。節目組去到她家才發現，原來她住在一座豪華古風大宅，不僅有超大庭院，而且有12間房，後來更發現美穗的媽媽是住持。網民都紛紛表示超驚訝，這些設定好像拍劇才會出現。

美穗家門口大到攝影機都拍不到邊界。（節目截圖）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看美穗的古風大宅👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰爺爺居酒屋疫市生意慘淡　孫女天真許願求明星相助竟「奇蹟成真」

如有可以實現一個願望，大家會許個怎樣的願呢？日本有位妹妹許願希望請偶像為爺爺的店宣傳，結果當她見到偶像真人時立刻驚喜爆喊，到底發生甚麼事？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片及影片看孫女的反應👇🏻👇🏻👇🏻

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