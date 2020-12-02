天氣漸涼，明後兩天（3、4日）溫度最低更會跌至14度，又有藉口添置秋冬新衫！即日起至12月7日，超過30個運動休閒品牌於銅鑼灣時代廣場舉行開倉活動，當中包括ad-lib、KEEN、HOKA One One及Champion等，各式秋冬衛衣、外套、運動鞋、露營及行山鞋等均低至1折發售，最平$100便能入手！

或許是第四波疫情的關係，今次開倉的人流明顯比過往幾星期少，不見以往的開場前人龍。場內除了帶口罩標示外暫未有其他防疫措施，大家前往離開都要記得洗手保持清潔！話雖如此，是次開倉的確相當多選擇，除了一貫的Nike、adidas等品牌外，亦有較少於開倉出現的品牌如ad-lib、KEEN及HOKA One One等，不論減價款式、選擇多少及幅度均吸引。即睇下文記者推介品牌及款式！

場內有大量秋冬衫款，最平只需$100！（01圖片）

ad-lib｜必買秋冬衛衣外套 最平$100

一向以創意見稱的ad-lib，今次開倉同樣有不少款式供大家選擇，除了字句款式，亦有招牌柴犬設計款式，衛衣大多原價均超過$500，現劃一減至$100或$150！另外原價$700至$900的外套則劃一減至$250。👇👇👇點圖即看記者精選款式👇👇👇

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Champion｜多款重磅靚料衛衣 多買多平

Champion雖然不時出現在開倉，不過記者認為今次款式數量屬近期較多，而且定價一向較高的日版一樣有減。袋及帽款以外，所有衛衣、外套、T恤及褲款均以半價發售，另外買2件有額外9折、4件額外8折，變相折扣最高達33折！👇👇👇點圖即看記者精選款式👇👇👇

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Hoka One One、Altra｜罕見運動鞋款$500起

跑鞋迷必有留意的Hoka One One及Altra今場同樣有減價，款式有不少選擇，而且都跟先前開倉有所不同。不過要注意鞋碼及貨量均較小，睇中要快點行動！👇👇👇點圖即看記者精選款式👇👇👇

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KEEN｜各系列齊備 多款$550有找

除了最人氣的UNEEK以外，深受日本人歡迎的Jasper及Newport系列同樣有減，優惠後價錢相當吸引，大多只需$400至$500多。男裝款式有較多選擇，碼數方面大多集中於偏大及偏小鞋碼，女士如38、男士如42等熱門鞋碼則較少有。👇👇👇點圖即看記者精選款式👇👇👇

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Daniel Wellington｜套裝最平$680

Daniel Wellington於今次開倉有推出新款手錶優惠，與一街相隔的門市相差近$700！另外經典帆布帶及皮帶款一樣有減，記者認為單隻手錶以外，不妨考慮套裝，最平$680有交易，聖誕送禮或自用都適合。👇👇👇點圖即看記者精選款式👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

【運動及休閒服飾特賣．開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 日期：即日至12月7日 時間：11am - 9pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS（視乎個別商戶而定） ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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同場加映：MUJI聖誕減價

Black Friday過後踏入12月聖誕時份，各大品牌繼續推出各式減價優惠！無印良品（MUJI）即日起至12月27日推出聖誕節減價，各種秋冬服飾如有機棉法蘭絨織服飾、針織毛衣、羽絨及圍巾等減至最低7折發售，正好為未來數日進一步降溫作準備！另外生活用品同樣有減，即睇有咩值得減價入手！👇👇👇按圖看17款推介減價商品👇👇👇

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