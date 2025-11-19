日網評選潤手霜排行榜TOP15　最平$28起　冠軍手霜$50效果勝名牌

進入冬天，除了煩惱應該如何保暖之外，困擾最多人的就是乾燥的問題。乾燥的天氣再加上寒風，隨時令皮膚乾至出現龜裂，因此一款優秀的潤手霜十分重要。日本美妝平台LIPS就曾分享用家推薦平價品牌潤手霜的排行榜供各位參考，當中最平$28左右就買到，一起來看看吧！



平價品牌潤手霜排行榜TOP 15

【第15位】近江兄弟Menturm藥用潤手霜G

含甘油二酸鉀及維他命B2、B6和E等成分，能滲透皮膚角質層，促進皮膚的新陳代謝， 促進血液循環，並補充適量的油分和水分，防止肌膚痕癢乾裂，有效預防及改善「主婦手」。

價錢：Donki參考價——598日圓/約$30港元（145g）

【第14位】LUSH Lemony Flutter檸檬忌廉護甲霜

這款護甲霜集中護理角質層倒刺和乾燥，只需在需要的部位塗抹少量即可深層滋潤，亦適合用於腳跟、手肘和膝蓋。添加了亞麻仁油、大豆油、牛油果油以及乳木果油和芒果油等，可保留角質層的水分。檸檬萃取物留下的清爽香味亦非常吸引。

價錢：1,458日圓/約$75港元（50g）

【第13位】Avène Cold Cream高效滋潤冷霜

含Avène抗敏活泉泉水，具有天然舒緩和抗刺激特性，能有效緩和因寒冬或乾燥引致的不適或痕癢，改善脫皮龜裂的現象。質地柔軟，有淡淡芳香、清爽而不黏膩，適用於臉部和身體。

價錢：Avène官方旗艦店——$143港元（40g）

【第12位】FIANCÉE 洗髮水香味潤手霜

含3種保濕成分及乳木果油、不含矽，質地較厚但很容易推開，令手部肌膚變得滋潤光滑。性價比極高！

價錢：550日圓/約$27.58港元（50g）

【第11位】Kneipp橙花護手霜

使用杏仁油及大豆油天然保濕成分，含不飽和脂肪酸和維他命E深層滋潤肌膚。快速滲透角質層，從內部滋潤手部肌膚。清新甜美的橙花香氣，亦是人氣的原因之一。

價錢：825日圓/約$41港元（75g）

【第10位】atrix BEAUTY CHARGE 高滲透保濕美容液護手霜 （蜂蜜柚子）

含有牛油果油、乳木果油、凡士林、透明質酸、膠原蛋白及甘油等保濕美容成分，有效滲透至角質層深處，調整皮膚的彈性、光澤和紋理，呵護您的指甲和指尖的肌膚。

價錢：627日圓/約$31.7港元（80g）

【第9位】for the F 藥用 wrinkle clear hand UV

在保濕同時，亦有效阻隔紫外線，含有美白、抗皺紋的有效成分，如尿素、透明質酸鈉、水溶性膠原蛋白及蜂王漿提取物等。乳液質地容易塗抹，深入皮膚和真皮，有效減少黑色素增生、防止色斑形成，並防止皮膚暗沉。

價錢：1320日圓/約$66.8港元（60g）

【第8位】atrix Medicated Extra Cream

含有保濕成分透明質酸，以及抗炎劑尿囊素和促進血液循環的維他命E等藥用成分。採用高度密封的強力修復配方，防水效果有效阻擋外部刺激，適用於容易龜裂的皮膚和常接觸水的人士。

價錢：766日圓/約$38.6港元（70g）

【第7位】Avène 藥用潤手霜

不添加香料、類固醇、Paraben防腐劑，適合肌膚敏感人士使用。質地順滑、擦上以後吸收快速，在肌膚表層形成薄膜，有助避免刺激、鎖住水分，舒緩乾燥氣候帶來的不適。

價錢：990日圓/約$50.1港元（51g）

【第6位】&honey Creamy蜂蜜高保濕極潤護手霜

產品90%以上由蜂蜜、蜂王漿等保濕、防護成分組成，有效深度修護滋潤手部肌膚，改善乾裂不適，為雙手帶來極潤呵護。

價錢：858日圓/約$43.4港元（50g）

【第5位】atrix BEAUTY CHARGE 高滲透保濕美容液護手霜 （桃茶香）

含有牛油果油、乳木果油、凡士林、透明質酸、膠原蛋白及甘油等保濕美容成分，有效滲透至角質層深處，調整皮膚的彈性、光澤和紋理，呵護您的指甲和指尖的肌膚。

價錢：627日圓/約$31.7港元（80g）

【第4位】&honey Deep蜂蜜高保濕潤澤護手霜

成分含60%麥盧卡蜂蜜，有果香蜂蜜的香甜味道，乳霜質地能夠長時間維持手部滋潤感但不過於黏膩，適合乾燥皮膚。

價錢：858日圓/約$43.4港元（50g）

【第3位】atrix BEAUTY CHARGE 高滲透保濕美容液護手霜 （無香料）

含有牛油果油、乳木果油、凡士林、透明質酸、膠原蛋白及甘油等保濕美容成分，有效滲透至角質層深處，調整皮膚的彈性、光澤和紋理，呵護您的指甲和指尖的肌膚。

價錢：627日圓/約$31.7港元（80g）

【第2位】&honey Melty蜂蜜高保濕輕盈護手霜

加入了粉紅玫瑰的蜂蜜香味，以及摩洛哥堅果油、蜂王漿、角蛋白等成分，能夠給予雙手足夠的滋潤及光澤感，同時打造透明細嫩的雙手。

價錢：858日圓/約$43.4港元（50g）

【第1位】atrix BEAUTY CHARGE Night Superior長效夜用深層浸潤護手霜

含大量美容精華成分的黃色膠囊，質地豐潤，睡前按摩塗抹在手上，讓精華成分於夜間滲透入皮膚至角質層深處，密集修護乾燥雙手。早上起床雙手就會變得嫩滑、柔軟，由手指到指甲都得到滋潤呵護。

價錢：996日圓/約$50.4港元（98g）

