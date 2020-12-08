提起轉季執屋，相信不少人都會顧着收納衣物，但各式較零散的配件姐帽子和首飾同樣有收納的需要。只有好好整理排好，才能助你襯搭時更得心應手！《開罐 Opener》整理了日本網民較常用的10款配件收納好物，全部在香港的無印良品、IKEA及$12店有售！即睇日本網民示範如何做好配件收納！

一物收納小物便能好好收起各式帽子，更相當慳位！（Instagram@chocolat.house & 15sorairo）

配件收納講究收好的同時，保持其形狀不致變形和方便拿取同樣重要。因此不是隨便一個收納箱便能解決！但不用怕！一向善於收納的日本網民為大家示範及推介各種小工具，當中有些更是「老是常出現」的收納工具，真正體現何謂一物多用！

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同場加映：網民熱議 10個死場適合DONKI/壽司郎開分店

今年疫情反覆，影響本港零售業及消費，不過在另一邊廂卻有一些品牌逆市擴充，例如日本過江過龍驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）及連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro），分店越開越多的同時，人龍卻從沒減少，因此被網民封為「死場救星」。

近日就有連登網民發起集思，討論香港有甚麼「死場」值得推介給DONKI及壽司郎，好讓大家省卻排隊時間之餘，亦能同時救市！

👇👇👇點圖即睇網民熱議的10個死場👇👇👇

仲有其他死場建議！點擊睇全文：死場救星｜DONKI/壽司郎新店開邊度好？網民熱推10個死場救市