撰文：齋啡妹妹
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今年疫情反覆，影響本港零售業及消費，不少商戶因此接連倒閉。不過在另一邊廂卻有一些品牌逆市擴充，例如日本過江過龍驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）及連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro），分店越開越多的同時，人龍卻從沒減少，因此被網民封為「死場救星」。
近日就有連登網民發起集思，討論香港有甚麼「死場」值得推介給DONKI及壽司郎，好讓大家省卻排隊時間之餘，亦能同時救市！
因為陰沉黑暗氣氛而被稱為「鬼場」的荃灣海濱廣場，樓高8層，吸引不少人前往探險練膽。（HK Urbex）
網民開PO後旋即引來不少人熱烈回覆，不但提供全港港九新界多個死場選擇，有些更相當認真提出該死場的取勝原因，或是地理位置夠優越，或是該處曾有成功例子。隨時有一個就在你附近！👇👇👇點圖即睇網民熱議的10個死場👇👇👇
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