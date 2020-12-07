今年疫情反覆，影響本港零售業及消費，不少商戶因此接連倒閉。不過在另一邊廂卻有一些品牌逆市擴充，例如日本過江過龍驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）及連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro），分店越開越多的同時，人龍卻從沒減少，因此被網民封為「死場救星」。

近日就有連登網民發起集思，討論香港有甚麼「死場」值得推介給DONKI及壽司郎，好讓大家省卻排隊時間之餘，亦能同時救市！