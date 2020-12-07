冇約簽點保障自己？專家教揾兼職6點要注意　PartTime有有薪假？

來到年尾，聖誕及農曆新年假期陸接踵而來，是不少學生找兼職賺取外快的最佳時機！雖說今年經濟變差，市道不及以往，但最重要還是為自己做好準備！兼職相比全職，於簽約，以至出糧方式均相對多變。對於初次或較少找兼職經驗的學生一族來說，究竟有甚麼需要注意以保障自已？又有甚麼勞工法例及福利方面是須知道的？

《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！告訴大家搵兼職必要留意的6件事！👇👇👇點圖睇有咩長工福利係兼職都有份！👇👇👇

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同場加映：大學生疫市筍工——人口普查招聘懶人包

十年一度的人口普查將於2021年6月23日至8月4日進行。政府統計處將會聘請超過13000名臨時外勤工作人員，包括組長、覆核員、統計員及工作站助理等，薪金最高達$23249，對於學生一族來說有一定吸引力。下文為大家整理各職位資料一覽及申請資訊，另外亦有曾任人口普查統計員的心得分享。👇👇👇點圖睇各職位資料一覽、申請方法及截止申請日子👇👇👇

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