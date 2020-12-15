香港的冬天雖然不會落雪，大部分時間都是最凍十多度而已，但傳說中那種「濕凍」絕對會讓人冷得手腳捲縮。因此很多港人的衣櫃內也有數件保暖內衣，以備不時之需。不過原來並非穿上保暖內衣就能有效保暖，要是不懂背後原理，胡亂穿的話隨時越著越凍。到底怎樣穿保暖內衣才可有效地保暖？

為了解開正確穿著保暖內衣之謎，日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》曾專程到品牌 UNIQLO的辦公室請教專家，負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，了解保暖內衣的原理。

要是不懂背後原理，胡亂穿保暖內衣隨時越著越凍。（吳煒豪攝）

節目中不但解釋保暖內衣的原理，還提及3種最常見的錯誤穿法。你又有沒有試過這些穿法？

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在懂得正確穿著保暖內衣前，當然要先挑選品質良好的保暖內衣！坊間的品牌多不勝數，挑一件最適合自己的保暖內衣才是對你而言的最佳選擇。另外懂得正確保養保暖內衣也非常重要，能讓保暖內衣的效能保持得更好。

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同場加映：專家教買保暖內衣4大注意位 如何令它更耐穿?

提到做好禦寒措施，相信大家近年都會習慣購買各式發熱及保暖內衣等，但購買前有甚麼可以注意以確保最適合自己？在保養方面有又甚麼需要留意？《開罐 Opener》請來香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士，教大家挑選及保養保暖內衣的小技巧。

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點擊睇全文 :點揀保暖內衣先啱自己？專家教購買4大注意位 附耐穿保養6個貼士