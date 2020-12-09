日本的國民級漫畫《哆啦A夢》（又名：《叮噹》）是陪伴著不少日本人和香港人成長的童年回憶。最近，這部作品的某個經典橋段在日本引起熱烈討論，原來有網民發起聯署，要求電視台和動畫製作公司刪除動畫中大雄闖入浴室和偷窺靜香洗澡的橋段。發起人提出了5項訴求，在短時間内便得到大批網民支持，至今已獲得過千人聯署贊成。支持者普遍認為出浴鏡頭會助長少年性犯罪行為，但亦有網民認為這項要求是「矯枉過正」，你又有甚麼看法？

大雄闖入靜香浴室的手法層出不窮。（動畫截圖）

相信大部份香港人都看過《哆啦A夢》，其中最經典的橋段一定包括「大雄睇靜香沖涼」，他與哆啦A夢、胖虎、小夫曾經多次利用隨意門等道具闖入浴室，嚇得靜香花容失色，不過自動畫開播以來，觀眾都對這些卡通片情節一笑置之，並沒有太大反應。最近，竟然有日本網民在請願網站「Change.org」發起聯署，要求朝日電視台和《哆啦A夢》的製作公司「新銳動畫」刪除所有洗澡的鏡頭，尤其是大雄闖入浴室和偷窺靜香洗澡的情節。

聯署發起人虫真綠野總共提出了5項訴求，希望《哆啦A夢》不要再保留舊有的「昭和思想」，動畫內容應該與時並進，保障女性應有的權利。他希望在2021年的3月底之前可以收到5000個聯署支持，至今（12月9日）已經獲得超過1000位網民簽名表示贊同訴求。這項活動立即在日本引起熱烈討論，Twitter更出現Hashtag「#ドラえもんのお風呂シーンのカットを希望します（希望刪除哆啦A夢的洗澡情節）」，建議獲得大量網民支持，當中更有網民分享小時候被男同學偷窺沖涼的童年陰影。另一邊廂，有人認為發起人的建議是矯枉過正，留言斥「這個思維未免過份『左』」。

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