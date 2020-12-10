adidas近日密密出新的聯乘款式，當中一對聯乘300年陶器老牌MEISSEN的鞋款將以底價$780萬港幣在蘇富比上競投拍賣，相當誇張！昂貴聯乘款大家未必買不起，但adidas雙12買一送一，都值得大家入貨。 雙12優惠又豈止adidas！《開罐 Opener》為大家整理了4大運動品牌的雙12購物優惠，adidas以外，還有New Balance、PUMA及集多個品牌的馬拉松官網，減價幅度不但比雙11及Black Friday更大，包括買一送一及低至3折等，而且不少熱門款式同樣有減！即睇下文mark實有咩筍貨值得入手！

今次運動品牌於雙12的優惠比雙11及Black Friday更為吸引！（adidas、馬拉松）

【1】adidas——指定貨品買一送一

adidas即日起至12月12日推出限時雙12優惠，指定減價產品買1送1。adidas今年幾乎沒停止過減價，但非每次優惠都超值！跟以往減價活動比較，今次不但門檻低（2件起）、指定產品均是減價貨，變相有折上折優惠；而且範圍不限於波鞋類，袋款及衫褲均可選，不妨一件自用、一件聖誕送禮。

此優惠為網店限定，只要產品圖片標示「買1送1」即屬指定貨品。結賬時會以價錢較高的產品為總額，因此兩件產品價錢越相近越化算！現時全店亦有免運費優惠。👇👇👇點圖睇12件抵買推介👇👇👇

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【2】New Balance——低至3折優惠

New Balance即日起至12月13日推出限時優惠，指定貨品低至3折，另外全單購物滿$500並輸入優惠碼可享額多8折優惠、滿$1000則享6折優惠。記者實試過，指定貨品包括各式減價及正價貨品，不過官網沒有標明哪些是指定貨品，往往要到購物車輸入優惠碼後才能得知，不太方便。另外要注意購物車中的所有貨品均須是指定貨品才能使用優惠碼，如果當中有非指定貨品，優惠碼便會失效，安排實在有待改善。

減價款式方面，最新型號如327及美版如990v5，均不設減價。但996、574及部份英版款式則有減價。全網買滿$500即免運費，否則將收取$28運費或選擇到專門店取貨。👇👇👇點圖睇11件抵買推介及獲取優惠碼👇👇👇

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【3】PUMA——減價貨品折上折

PUMA同樣就雙12推出購物節，即日起至13日，買滿指定減價貨品2件並輸入優惠碼可獲額外8折、3件則可獲額外7折。產品圖片中標有「2件8折，3件7折」即屬指定減價產品。官網另外有為正價貨品的減價活動，1件85折、鞋款2件7折及服飾2件8折優惠。全單購物滿$399即免運費，否則收取$28運費。👇👇👇點圖睇11件抵買推介及獲取優惠碼👇👇👇

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【4】馬拉松——劃一價優惠商品 折扣低至24折

集多個運動品牌的馬拉松，即日起至12月13日，推出多個網店限定優惠。分別有多個劃一價優惠商品：Columbia羽絨外套一律$1212、精選波鞋一律$312、精選衛衣一律$212及精選泳裝一律$121。另外買滿指定金額並輸入優惠碼亦有優惠，買滿$1200即減$120、買滿$800即減$50及買滿$1000即可獲贈旅行袋一個。全單買滿$300即免運費，否則收取$50運費。👇👇👇點圖睇12件抵買推介及獲取優惠碼👇👇👇

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Google另外有公布今年度熱爆意思搜尋Top10，即是在網絡上最常被搜尋的意思及用法。根據Google數據顯示，平均每7次搜尋就有一項從未在搜尋框中被輸入過的內容。隨着資訊發達，幾乎每日都有新的網絡用語和潮語。2020疫情之年，口罩的資訊從未少過，因此規格準則詞語如PFE、BFE均有上榜，另外首位亦不意外，可謂盡露港人本性！👇👇👇點圖睇Google香港2020年度熱爆意思搜尋Top 10👇👇👇

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