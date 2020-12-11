性愛冷知識｜女生口交後喉嚨有異物　憂患口咽癌超崩潰　真相是？

美國約翰霍普金斯大學研究發現，口咽部感染人類乳頭瘤病毒（HPV）者，罹患口咽癌的比例為常人的32倍，且因男女構造有別，口交所致口咽風險好發於女性。一名女大生即因替男友口愛後，持續1個月出現喉嚨有異物感的症狀，用手不斷摳挖真的摸到硬塊，醫師以內視鏡一照，讓她在診間裡瞬間崩潰。

▼▼▼女生與男友口交致口咽癌？即睇崩潰經過及診斷結果😱▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

台灣註冊耳鼻喉科醫師吳昭寬獨家分享一名22歲女大生的經歷，她滿臉愁容走入診間，直說自己喉嚨左後方有明顯異物感，一張開嘴，惡臭瞬間飄滿診間，她嬌羞地說「後悔幫男友做那件事」。由於近日看到政府宣導人類乳頭瘤病毒會造成口咽癌，自己症狀持續1個月，期間也伸手猛挖，的確摸到硬塊，深怕自己喉嚨卡卡是罹癌。

吳昭寬請女大生長開嘴巴，用壓舌板一壓竟笑了，接著再用內視鏡一照，她看到畫面瞬間爆哭：「天啊！我真的得到了」。醫師才解釋「只不過是扁桃腺結石而已」，打開手機裡口咽癌患者的照片完全不一樣，也順便衛教。所幸女子的白色鈣化結石經過局部麻醉，在內視鏡底下擠壓一下即清除掉，服用消炎後一週症狀全改善了。

提及扁桃腺為什麼會「長結石」？吳昭寬解釋，一般扁桃腺結石大多與飲食有關，因扁桃體本身會有分泌物，加上上面有些小隱窩，而本身愛吃辛辣、油炸食物，會影響腺體分泌，因而產生細菌、黴菌在裡面反覆感染，患部有時會慢慢纖維化而阻塞開口，「它就像個碗公一樣，髒東西在裡面堆積，久了它就會鈣化、沉積，變成石頭，越來越大顆。」過去甚至有患者長超大顆扁桃腺結石，因掉落後不小心嗆到差點喪命。

相關圖輯：以下列出6個口咽癌的早期症狀 以及7個方法避免口腔及咽喉部位感染HPV（點圖放大閱讀）：

+ 12 + 12 + 12

吳昭寬還強調，頭頸區的癌症致病因子除了耳熟能詳的煙、酒和檳榔以外，最近不少大型研究都發現人類乳頭瘤病毒感染和頭頸癌的發生有著密切的關係，進一步分析發現，頭頸部罹癌的患者身上高達3成可以偵測到人類乳頭瘤病毒的感染，所以萬萬不可大意。

吳昭寬接著說，人類乳頭瘤病毒感染不僅可引發菜花，還可能引發口咽癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌以及子宮頸癌。由於人類乳頭瘤病毒的傳染力非常強且無所不在，研究也證實8成的民眾都可能感染過人類乳頭瘤病毒。

臨床上遇到不少單一性伴侶，甚至從未發生過性行為卻仍遭到感染的案例，人類乳頭瘤病毒的感染可說是不分男女老少的無差別攻擊。所以過往民眾既定的人類乳頭瘤病毒疫苗，女性專屬疫苗的古老觀念現在通通需要推翻，預防人類乳頭瘤病毒感染可說是全民運動，不分男女，無論你我，大家皆可接種疫苗，因為「8成與您有關」。

相關圖輯：HPV病毒3大真相▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】