【細So偷食｜練美施】前商台DJ細So（蘇耀宗）偷食事件KOL小三曝光，現年35歲的練美施（Macy）已婚，育有兩子女，也是網店店主，保養得宜，不時在社交媒體大派福利。練美施昨日確認小三身份，又回應傳媒指朋友爆料前全不知情，聲稱不想事件愈鬧愈大，傷害家人、對方，以及傳染HPV予老公感抱歉。

前商台DJ細So（蘇耀宗）出軌兩年半，被自稱是小三練美施好友的爆料者，指他將HPV傳染予練美施。（soyiuchung@Instagram）

練美施（Macy）昨晚（2/9）接受傳媒採訪時更指自己身體唔止一次受過傷害，曾做不止一次手術，當中涉嫌子官頸相關的切割手術，及不否認為曾為細So進行人工流產手術；傳媒又指她為將HPV帶結老公感到抱歉。而HPV，即人類乳頭狀瘤病毒（Human papillomavirus，簡稱HPV），愈多性伴侶感染風險愈高。

練美施（Macy）承認了是細So偷食女主角，並指自己與對方交往前已與老公的婚姻關係「協調中」。她亦為將HPV傳染老公感抱歉。（LFR@Facebook）

HPV安全套便可預防？口交也中招

那到底，什麼是HPV？大多數受感染者沒有任何症狀？人類乳頭狀瘤病毒（Human papillomavirus，簡稱HPV）是一組包括100多種類型的病毒，當中約40種會感染人類的生殖器官。任何曾有性生活的男女皆有機會感染，剛開始性接觸的男女最易感染。值得留意，部份感染者也不一定有症狀，因此不少感染者甚至不知道自己曾受到感染。

【點圖即看】練美施（Macy）也不時戴上細So的定情黑手繩？＝＞

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當然，HPV超過100種，病徵也取決於所感染的HPV類型，例如超過90%的生殖器官濕疣或稱性器疣（俗稱「椰菜花」）都是由HPV 6和HPV 11引起；而生殖器官疣獲得治癒後，病毒亦有可能留在人體內，繼續感染您的性伴侶。而部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症(例如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等)。美國國家研究所更發現，HPV相關的口腔癌及口咽癌也有增加趨勢，全因口交方式的性接觸也可能將HPV病毒帶到口咽。

練美施（Macy）指與老公一直有定期驗身。（LFR@Facebook）

不只「「椰菜花」」 子宮頸癌多由HPV引起

HPV有機會重覆感染，而幾乎絕大部份子宮頸癌皆是由HPV引起。根據世衞生組織資料，子宮頸癌是全世界婦女第四常見癌症。而香港癌症資料統計中心於2017年的數據，子宮頸癌是香港第九大女性癌症殺手。絕不能掉以輕心。絕大部分的HPV是透過性行為感染的，而子宮頸癌近七成病例多是由16及18型兩種高風險的HPV病毒引起。

一旦持續感染HPV，患上子宮頸癌會大大增加。香港衞生署列出由感染HPV發展成為子宮頸癌的風險因素包括（點圖即看＝＝＞）：

HPV有預防方法 戴安全套外更要...

現時針對不同類型的HPV病徵，如生殖器官濕疣（俗稱「椰菜花」）等皆有治療方法。預防方面，使用安全套、減少性伴侶人數皆可減低感染風險。定期進行子宮頸細胞測試（柏氏抹片）則可以及早發現癌前病變，30歲以上有正常性行為的女士更應定期檢驗，以便萬一感染，及早進行適切治療。

前商台DJ細So（蘇耀宗）回應傳媒時指，自己與太太也有做檢查，並無染病。（IG圖片）

接種HPV疫苗有一定風險？

接種HPV疫苗（子宮頸癌疫苗）亦是有效預防方法之一，而且少女在未曾進行性行為時接種最為有效。不過有關疫苗副作用的報導，不時出現。在日本曾有63名年齡介乎15至22歲、在接種疫苗後身體出現疼痛或顫抖等嚴重問題的少女，入稟法院控告政府與兩家生產疫苗的藥廠忽略安全。

01女生曾就相關問題請教過香港中文大學藥劑學院高級講師李翠萍博士，她指出疫苗是一種蛋白，醫學概念上，越早打便能更早為體內的免疫系統建立對有關病毒的反應，令抵抗性更強。亦理解因疫苗尚新，大眾對注射後出現不適時，會相對較敏感。



延伸閱讀：HPV子宮頸癌預防疫苗 打定唔打？ 副作用、有效期限及專家結論李翠萍博士續指「HPV種類超過一百種，很少女性會同時感染16及18兩個高危類型，較多只感染其中一種，若在這情況下接種預防疫苗，對未感染的另一種則仍有抵抗作用，即依然可把這70%的致癌率降低。」加上現時已有9合1疫苗等，預防更多種類的HPV感染，保護性相對提高。

參考資料：世界衞生組織、香港衞生署