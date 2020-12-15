疫情反覆，比起外出購物、不妨宅在家網購！臨近聖誕，不少品牌均推出年末減價優惠，休閒服裝品牌ZARA及內衣品牌6IXTY8IGHT即日起門市和官方網店進行減價，男女裝秋冬衛衣、外套及保暖家居服等低至1折發售，多款產品$60有找。想知有咩抵買之選，即睇下文！

減價產品中包括多款稱秋冬服裝。（6ixty8ight／ZARA）

6ixty8ight｜減價貨品1折起

6ixty8ight即日起門市及網店均進行減價優惠，除了主打的內衣褲減至$129.9/5條外，多款秋冬衫褲、裙、外套及家居服亦有減價，上下衣款式大多簡約易褲，大多$100以內的價錢便能購入。家居服則有不同風格選擇，除了有近年大熱的明線款睡衣，亦有可愛而保暖的毛毛款式。是次減價算是近來較多款式選擇的一次，不妨趁機入手。

網店買滿$199即免運費或支付$35運費，只限送貨上門、不設門市取貨。另外全單買滿 HK$500或以上並輸入優惠碼【 68HKESS10】可獲額外9折。優惠未標明完結日期價。👇👇👇點圖睇23款精選推介👇👇👇

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ZARA｜男女裝多款4折起

ZARA亦推出「Special Price」優惠，各款指定男女裝最高享有4折優惠。記者瀏覽網站後，認為男裝的減價貨品相比先前的減價增設較多新款，尤其是針織毛衣及外套款，減價後大多$159至$199便有交易。運費方面，買滿$400可獲免運費，否則收取$39運費。另外如選擇門市自取，則不設門檻免運費，不過要注意並非每一件產品均能提供門市自取，減價未有標明完結日期。👇👇👇點圖睇11款精選男裝推介👇👇👇

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