啦啦隊美女陳怡叡Yuri　球場上的燦爛笑容　四大療癒系美女（三）

編按：香港01早前已刊出GQ Taiwan四位療癒系美女專訪的首兩篇：雞排妹鄭家純、小熊Yuniko。家純指她的角色是當潤滑劑，不管是畫面上或引導上都是，節目上穿著性感只是吸引TA的手段（雞排妹鄭家純：我不需要掌聲肯定）。電玩少女小熊Yuniko稱每年都會找一個國家的潛點潛水，和科技阻隔看風景感受大自然（電玩少女小熊Yuniko甜美笑容融化觀眾）。今次的訪問對象是啦啦隊美女Yuri。

每個時代，不同的社會氣氛與景況，受歡迎的美女類型也不大相同。如今美女氾濫成災，幾乎塞滿了網路各個空間，人們都快痲痺了。看膩那些身材超不科學的IG女孩嗎？也許我們需要的是真能撫慰人心的療癒系女孩，不一定要乳波臀浪，始終保有一顆真誠的心還更能打動人。YouTube《深夜保健室》節目主持人鄭家純、電競比賽主持人Yuniko、啦啦隊美女Yuri、氣質女棋士俞俐均，請她們跟大家說說心裡話，分享一路以來都用什麼方式調節負面情緒，以及排遣壓力與壞心情的小秘訣。有點性感、有點可愛、有點萌萌的，看著她們的表演，就算天塌下來，暫時也可放下不管了，怎麼樣，夠療癒吧！ 編按：系列將分為四篇文章刊出（3/4） 文：Cathy Hsiao（GQ Taiwan）

Yuri陳怡叡 球迷熱血沸騰就靠她

因為疫情關係，很多運動賽事都喊停，台灣卻是全世界第一個棒球開打，而且更棒的是，球隊的啦啦隊還是照常上工、在場邊幫球員加油，而我們覺得地表最正的啦啦隊員Yuri陳怡叡也身處其中！雖然她是對著空的椅子和假人、機器人和紙卡跳舞，但還是十分敬業，全程揚起燦爛笑容、舞步充滿活力，既帶動了轉播的氣氛，也讓在螢幕另外一頭收看的我們熱血沸騰。

「球賽的主角是教練和球員，而我們很像是電影精采劇情的配樂，如果可以有球迷鼓勵會很感動。」她說。所以下次有機會去看球賽，到了球賽第七局攻守交換的星光時間，別忘了揮動專屬Yuri的毛巾、應援物和燈板，大聲呼喊她的名字來表示對她的支持與鼓勵，她肯定會為了大家的熱情繼續跳下去。

GQ：進啦啦隊最印象深刻的事？

我入行時簽了很長的約在女團當練習生，那時候只能很孤獨的練習，不能做任何露臉的工作，後來因故解散沒有出道。當啦啦隊之後才開始拍廣告、演戲。一開始只是覺得我喜歡跳舞正好可以發揮所長，去了啦啦隊，才知道做這件事還滿療癒我自己的，也撫平了之前那個孤獨時期的心理創傷。可能我對外形象一直很陽光，後援會有很多人會來跟我傾訴心事或表達厭世念頭，問我怎麼調適自己？我不會一個一個回覆，因為我不想對任何一個人的人生輕率地做出評斷和建議，我通常都是看在眼裡放在心裡，然後發一篇文章透過第三者的角度來告訴大家我都是怎麼抒發自己的不開心。

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GQ：怎麼調節負面情緒？

我的外表和內在反差很大，光看我的外表會覺得有侵略性難相處，認識我之後發現我是很隨和的人。我都跟網友說我其實是一個很悲觀、負能量很多的人，但也是因為這些負能量讓我很勵志。面對那些會讓我受傷的留言，還有讓我難過的事，我會做好心理準備的狀態下去看去想，我不會因此逃避，你就來吧，我就看吧，經歷過這些，相信我的精神能量一定會變得更強壯。

GQ：日常生活中最紓壓的事？

可能是白天壓力太大，以前我睡覺的時候會一直磨牙，甚至咬到嘴巴流血。後來意外發現白天吃軟糖會讓這種情況緩解，所以我像爆米花吃個不停。雖然現在不覺壓力大，但已經養成習慣，變成我特殊的紓壓方式。真的很不開心或睡不著，我還會爬起來看劇，只要跳脫現實進入到別的情節，就可以暫時紓壓。有時候主角講的某些話或遭遇的事，還會讓我突然開竅。超不爽超難過就暫時先放著吧，跟朋友約去唱歌，專門唱那種煎熬、亂吼亂叫的歌，唱完就覺得很紓壓。

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GQ：台灣疫情不算嚴重，但工作和生活多少受影響，說句鼓勵大家的話吧？

不管遭遇生離死別或工作遇到困難，還是要好好生活，不管錢賺多賺少都還是要過日子，何必讓自己心情不好或很有壓力的過？現階段或此刻做什麼事情可以讓你感到快樂，不知道該做什麼才好的階段，先想好怎麼把生活過得舒服開心。沒有錢就少花一點錢，學樂器、看點書。

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Profile 生日：6∕29 星座：巨蟹座 血型：B型 身高：167cm 體重：48kg 經歷：職棒樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員（2017至今） 廣告：金門高粱酒凍飲品牌大使（2018-2020），Fizzique氣泡蛋白飲年度代言人（2020），電影《哈囉少女》《練愛iNG》《刻在你心底的名字》（2020）

文─蕭雅馨 攝影─robinserious 服裝造型─我是凱文 化妝─林維悌 髮型─Xenterhuang（Chic Shock） 編輯助理─潘保霖 商品提供─Charles & Keith、Who Cares

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：2020療癒系美女一起追起來，GQ點名雞排妹鄭家純、電競比賽主持人小熊Yuniko、啦啦隊正妹Yuri、圍棋美少女俞俐均】