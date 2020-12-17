冬天來臨，除了大褸羽絨，相信頸巾都是不少人會用到的保暖衣物。但頸巾相比衣物大件而柔軟，隨便擺放隨時會變成一堆「垃圾崗」、全都摺起疊起又不方便拿取，究竟有沒有甚麼方法可以兼備收納及方便拿取？《開罐 Opener》整理了各大日本網民收納頸巾的8種常用工具，除了所有工具能在香港買到外，當中更有日本網民教路用一件生活小物助整理及節省位置，讓你知道收納不止於放入收納盒！

衣架和收納盒以外，日本網民亦示範了其他工具如文件夾、分隔架作收納之用。（Instagram@cocco_maison/ LIMIA）

掛起頸巾收納當然是不錯的選擇，但選擇哪類型的衣架其實亦有講究的，以講求一目了然及方便拿取。另外，衣架和收納盒以外，日本網民亦示範了其他工具如文件夾、分隔架作收納之用，這些工具均有在香港的IKEA、無印良品（MUJI）及$12店有售，大家不妨參考。👇👇👇點圖看8大頸巾收納工具👇👇👇

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